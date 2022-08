Epic a bénéficié du jeu des revalorisations début 2022

Zurich (awp) - La société immobilière Epic, débarquée fin mai à la Bourse suisse, a profité d'effets de réévaluations pour étoffer sensiblement ses gains sur les six premiers mois de l'année, malgré des frais non-récurrents de près de 6 millions liés à la cotation sur SIX Swiss Exchange.

Les revenus locatifs ont progressé de 8,5% à 30,7 millions de francs suisses, sous l'effet notamment d'un amenuisement de 1,1 point de pourcentage du taux de vacance à 6,5%. Le produit des réévaluations a atteint 5,3 millions, contre une moins value de 1,0 million un an plus tôt.

L'excédent d'exploitation (Ebit) a progressé de 5,8% à 24,3 millions et le bénéfice net a été multiplié par plus de deux à 38,72 millions. Apuré du jeu des revalorisation toutefois, le gain net s'est affaissé de d'un bon cinquième à 13,5 millions.

La valorisation du portefeuille a progressé d'une dizaine de millions de francs suisses entre fin décembre et fin juin pour atteindre 1,48 milliard.

La direction reconduit son ambition de collecter sur l'ensemble de l'exercice plus de 60 millions en revenus locatifs.

jh/al