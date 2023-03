La rentabilité d'Epic pénalisée par les revalorisations en 2022

Zurich (awp) - La société immobilière Epic Suisse a augmenté la valeur de son portefeuille immobilier et ses recettes locatives l'année dernière, mais la rentabilité a été pénalisée par une forte baisse du résultat des revalorisations. Les actionnaires recevront un dividende de 3 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé.

Les revenus des loyers ont augmenté de 4,9% à 61,5 millions de francs suisses en 2022, a indiqué le groupe zurichois, coté depuis mai 2022 à la Bourse suisse, lundi dans un communiqué. Les recettes ont notamment progressé grâce à un taux d'occupation plus élevé.

Le bénéfice issu des revalorisations a par contre été quasiment réduit à néant, s'affichant à seulement 936'000 francs suisses en 2022 après 48,9 millions un an plus tôt. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a chuté de 55% à 44 millions en tenant compte de cet effet. Le bénéfice net a pour sa part baissé de 27,2% à 56,4 millions.

En ne tenant pas compte de l'effet des revalorisations sur la rentabilité de l'entreprise, l'Ebitda s'est contracté de 11,9% à 43,1 millions et le profit net de 14,4% à 32,6 millions.

La valeur total du portefeuille - composé à 44% de bureaux, à 38% de commerces, à 14% d'entrepôts et d'usines et à 4% de projets en développement - s'établissait à 1,5 milliard de francs suisses fin 2022, en hausse de 2,5% sur un an. Le taux de vacances s'est quant à lui amélioré de 1,8 point de pourcentage à 5,8%.

La direction table sur une demande soutenue dans le secteur de la logistique et des entrepôts. Le recettes de loyers devraient augmenter d'environ 4% en 2023.

