Epiroc AB est un partenaire suédois en matière de productivité et de durabilité pour les clients des secteurs de l'exploitation minière et des infrastructures. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les applications de roche dure. Epiroc développe et fournit des équipements tels que des plates-formes de forage, des équipements et des outils d'exploitation de carrières et de construction pour des applications en surface et souterraines. La société propose également des services et d'autres services après-vente, ainsi que des solutions d'automatisation, de numérisation et d'électrification. Le groupe a deux segments de reporting, Equipment & Service et Tools & Attachments. Equipment & Service fournit des équipements pour l'exploitation minière et l'excavation de roches, ainsi que les services et les pièces détachées correspondants. Tools & Attachments fournit des outils de forage de roches et des accessoires hydrauliques qui sont fixés aux machines et principalement utilisés pour le forage, la démolition et le recyclage, ainsi que pour l'excavation de roches.

Secteur Véhicules et machines lourdes