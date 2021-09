Epiroc AB (publ) : La tendance devrait reprendre ses droits 03/09/2021 | 09:28 Tommy Douziech 03/09/2021 | 09:28 achat En cours

Cours d'entrée : 194.6SEK | Objectif : 256SEK | Stop : 180SEK | Potentiel : 31.55% Epiroc AB (publ) dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 256 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 34.32 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Avec une valeur d'entreprise estimée à 5.76 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Sous-secteur Véhicules et machines lourdes - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EPIROC AB (PUBL) 160.27% 26 213 PACCAR, INC. -2.75% 29 131 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATI.. 14.16% 26 394 KUBOTA CORPORATION 1.07% 24 987 KOMATSU LTD. -1.86% 23 756 CNH INDUSTRIAL N.V. 29.67% 22 548 KNORR-BREMSE AG -7.77% 19 696 ALSTOM -24.91% 15 499 KION GROUP AG 26.98% 14 051 AGCO CORPORATION 31.71% 10 434 OSHKOSH CORPORATION 32.80% 7 845

Données financières SEK USD EUR CA 2021 40 168 M 4 685 M 3 947 M Résultat net 2021 6 843 M 798 M 672 M Tréso. nette 2021 3 548 M 414 M 349 M PER 2021 34,3x Rendement 2021 1,49% Capitalisation 225 Mrd 26 213 M 22 103 M VE / CA 2021 5,51x VE / CA 2022 4,87x Nbr Employés 14 569 Flottant 81,1% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Cloture 194,75 SEK Objectif de cours Moyen 198,85 SEK Ecart / Objectif Moyen 2,11% Dirigeants et Administrateurs Helena Hedblom President, Chief Executive Officer & Director Anders Lindén Chief Financial Officer, SVP-Controlling & Finance Ronnie Leten Chairman Ylva Lindquist Vice President-Compliance Anders Gerhard Ullberg Independent Director