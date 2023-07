(Alliance News) - Helium One Global Ltd a déclaré lundi qu'elle avait acquis une foreuse Epiroc Predator 220 pour l'utiliser dans le cadre de son projet Rukwa en Tanzanie.

Les actions d'Helium One ont bondi de 41% à 7,19 pence l'unité lundi matin à Londres.

L'explorateur d'hélium axé sur la Tanzanie a déclaré que l'appareil de forage, qui est capable de forer à plus de 2 000 mètres de profondeur, se trouve en Tanzanie et est en train d'être mobilisé pour son site de Rukwa.

Helium One a déclaré qu'elle utiliserait l'appareil pour forer le puits Tai-C au cours du troisième trimestre 2023, et qu'elle visait une date de forage en septembre.

La propriété de l'appareil de forage signifie qu'Helium One peut rapidement passer à la phase d'évaluation après le forage de Tai-C, ce qui permettra d'accélérer l'exploration de ses projets de Rukwa, Eyasi et Balangida, a déclaré l'entreprise.

Helium One n'a pas indiqué le nom du vendeur de l'appareil ni le montant payé.

L'appareil a été déclaré apte aux opérations en juillet de l'année dernière par la société internationale d'inspection et d'audit des appareils de forage ADC Energy Ltd, et une attente plus récente indique que l'appareil est toujours en état de marche.

Helium One a ajouté que les articles déjà achetés par la société, notamment les trépans, les assemblages de fond de trou et les tiges de forage, sont compatibles avec le nouvel appareil, ce qui permet de réduire les dépenses supplémentaires.

Le président du conseil d'administration, Ian Stalker, a déclaré : "Il s'agit en effet d'un événement marquant : "Il s'agit en effet d'un événement marquant pour la société, qui lui ouvre toute une série d'options auxiliaires et, surtout, lui permet de contrôler son propre programme de forage et toutes les activités futures d'évaluation et d'exploration.

La directrice générale, Lorna Blaisse, a commenté : "Nous sommes ravis d'avoir enfin franchi cette étape importante en obtenant un appareil de forage pour notre programme de forage du troisième trimestre à Rukwa. Cela nous permet d'exécuter ce que nous avions prévu de faire et de forer le puits Tai-C.

"Grâce à l'acquisition d'un appareil de forage qui se trouve maintenant dans le pays, ainsi qu'aux travaux de génie civil et de préparation de la plate-forme de forage en cours, nous sommes sur la bonne voie pour une date de forage au troisième trimestre et nous pouvons maintenant aller de l'avant et nous concentrer sur l'exécution d'un programme de forage sûr et fructueux".

