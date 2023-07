Epiroc AB figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'équipements de forage, d'excavation, de construction et de démolition destinés aux secteurs de l'exploitation minière, du BTP et de l'exploitation des ressources naturelles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements et services d'excavation, de construction et de démolition (72,9%) : engins de forage, excavatrices, chargeuses, camions, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (53,6%) et d'équipements (46,4%) ; - outils de forage et accessoires d'excavatrices (26,4%) : brise-béton hydrauliques, pinces de démolition, pinces à béton, cisailles hydrauliques, godets concasseurs, grappins, compacteurs hydrauliques, tarières, aimants d'excavatrices, etc. ; - autres (0,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (2,9%), Europe (20,2%), Etats-Unis (10,1%), Amériques (27,4%), Asie et Australie (26,1%), Afrique et Moyen Orient (13,3%).

Secteur Véhicules et machines lourdes