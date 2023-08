ePlus inc. fournisseur de solutions technologiques à travers le spectre couvrant la sécurité, le cloud, le centre de données, le réseau, la collaboration, l'intelligence artificielle et les solutions émergentes, aux organisations nationales et étrangères à travers divers segments de l'industrie. L'entreprise mène ses activités par le biais de deux secteurs d'activité. Le segment technologique vend des produits matériels de technologie de l'information (TI), des logiciels de tiers et des contrats de maintenance, ses propres services professionnels avancés et gérés et ceux de tiers, ainsi que ses logiciels. Les activités du secteur financier consistent principalement à financer des équipements informatiques, des logiciels et des services connexes. Les deux segments vendent leurs produits à des entités commerciales, à des gouvernements nationaux et locaux, à des entrepreneurs publics et à des établissements d'enseignement. Elle fournit également des services de conseil, professionnels et gérés, un renforcement du personnel informatique et des services de gestion du cycle de vie complet dans les domaines de la sécurité, du cloud, de la mise en réseau, du centre de données, de la collaboration et des technologies émergentes.

Secteur Services et conseils en informatique