ePlus inc. est un fournisseur de solutions technologiques couvrant tout le spectre de la sécurité, du cloud, des centres de données, des réseaux, de la collaboration, de l'intelligence artificielle et des solutions émergentes. Les segments de l'entreprise comprennent les produits, les services professionnels, les services gérés et le financement. Le segment des produits comprend les ventes de produits de technologie de l'information (TI), les logiciels de tiers, la maintenance de tiers, l'assurance logicielle et d'autres services de tiers. Le segment des services professionnels comprend les services professionnels avancés, le renforcement du personnel, les services de gestion de projet, les services de conseil en informatique dématérialisée et les services de sécurité. Le segment des services gérés comprend les services gérés avancés, le service desk, le stockage en tant que service, les services hébergés dans le nuage, les services gérés dans le nuage et les services de sécurité gérés. Le secteur du financement consiste à financer des équipements informatiques, des logiciels et des services connexes pour des entreprises commerciales, des gouvernements nationaux et locaux, et des entrepreneurs publics.

Secteur Services et conseils en informatique