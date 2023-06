EPR Properties : Janney Capital favorable sur le dossier

EPR Properties est une société d'investissement immobilier (REIT) diversifiée, spécialisée dans la location nette expérientielle. La société opère à travers deux segments : Experiential et Education. Le segment Experiential se compose d'environ 172 propriétés de théâtre, 57 propriétés de restauration et de jeux, 23 propriétés d'attractions, 11 propriétés de ski, sept propriétés d'hébergement expérientiel, une propriété de jeux, trois propriétés culturelles et 15 propriétés de fitness et de bien-être. Le secteur de l'éducation de la société se compose de types de biens immobiliers, dont 65 centres d'éducation de la petite enfance et neuf écoles privées. Le portefeuille d'investissement de la société comprend la propriété et les hypothèques à long terme sur les propriétés Experiential et Education. La société a des investissements dans environ 44 États. Tous les biens immobiliers à locataire unique détenus par la société sont loués dans le cadre de baux à long terme et à triple net.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial