Eprcomunicazione, données sur le secteur des industries du caoutchouc et du plastique

(Alliance News) - Eprcomunicazione Spa a indiqué mardi que le secteur des industries du caoutchouc et du plastique représente globalement un chiffre d'affaires de 25,9 milliards d'euros, selon les chiffres de 2022 qui montrent une croissance de plus de 10% par rapport à 2021, où il s'élevait à 23,4 milliards d'euros.

"Une croissance importante, qui a été marquée par de nombreuses difficultés telles que la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique, liée au scénario de guerre et à la poursuite de la pandémie. En particulier, les matières premières ont augmenté de 40 % d'une année sur l'autre, avec des pointes de plus de 100 %", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

Le secteur du caoutchouc a été particulièrement touché : le chiffre d'affaires aurait augmenté d'environ 10 %, passant de 4,5 milliards d'euros à 5 milliards d'euros, mais les marges sont en baisse.

Le secteur de la première transformation des matières plastiques a enregistré un chiffre d'affaires de 20,9 milliards d'euros l'année dernière, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à 2021, avec également des marges comprimées.

L'emploi reste stable, avec un total de 140 000 travailleurs dans les deux industries.

Le prix de l'action d'Eprcomunicazione reste inchangé à 2,90 euros par action.

