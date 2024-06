(Alliance News) - Eprcomunicazione Spa a annoncé vendredi qu'elle mettra en œuvre un plan de communication pour le Département des affaires régionales et des autonomies de la Présidence du Conseil des ministres.

L'appel d'offres, d'un montant de 135 000 euros, porte sur la mise en œuvre d'un plan de communication visant à promouvoir la visibilité du projet ITALIAE, dont l'objectif global est de renforcer la structure administrative et technique des administrations régionales et locales et d'optimiser leur taille organisationnelle afin d'améliorer leurs capacités de gouvernance.

La mission s'étend sur une période de 18 mois et comprend des activités de planification stratégique, de relations avec les médias, d'engagement des parties prenantes, de communication numérique et d'organisation d'événements. Elle s'adresse à des parties prenantes telles que les institutions et les administrations nationales et locales, les représentants du monde des affaires, des professions et des travailleurs, les consortiums territoriaux et sectoriels, la citoyenneté et les communautés locales.

L'action d'Eprcomunicazione a clôturé vendredi en baisse de 3,1 %, à 1,24 euro par action.

