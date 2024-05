(Alliance News) - Eprcomunicazione Spa a annoncé mercredi que Justbit, l'usine numérique du groupe, a obtenu un nouveau contrat.

En particulier, Justbit srl a été nommé par une entreprise publique pour gérer les services de publicité et effectuer des activités de soutien à la communication pour la durée de neuf mois et pour un montant de 125 000,00 euros plus TVA en 2024 et 17 000 euros plus TVA dans la première partie de 2025.

Eprcomunicazione a clôturé la séance de lundi dans le vert de 2,1 pour cent à 1,47 EUR par action.

