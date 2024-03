(Alliance News) - Eprcomunicazione Spa a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé le projet d'états financiers consolidés pour 2023, qui ont clôturé avec un bénéfice de 140 000 euros, contre 47 000 euros au 31 décembre 2022 pro forma, soit une croissance à trois chiffres.

Les revenus se sont élevés à 9,3 millions d'euros, en hausse de 14 % par rapport aux 8,1 millions d'euros de l'année précédente.

L'Ebitda s'élève à 997 000 euros, contre 1,1 million d'euros l'année précédente, en baisse de 6,5 % en raison de certains coûts liés à la cotation, " principalement supportés par la société mère et directement affectés aux exercices, et de l'augmentation significative des frais de personnel, comme prévu dans le plan de développement visant à renforcer la structure et son fonctionnement plus efficace ", a déclaré la société.

L'Ebit s'élève à 428 000 euros contre 720 000 euros au 31 décembre 2022, soit une baisse de 40%.

La position financière nette est de 1,2 million d'euros, contre un montant négatif de 39 000 euros en 2022.

Le conseil d'administration a également décidé de soumettre à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires une proposition visant à autoriser l'achat et la cession d'actions propres pour un montant maximum de 200 000 EUR.

L'action d'Eprcomunicazione a clôturé jeudi en hausse de 4,3 %, à 1,21 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

