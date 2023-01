Eprcomunicazione reprend la majorité du capital de Justbit 17/01/2023 | 16:52 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires (Alliance News) - Eprcomunicazione Spa a annoncé qu'elle avait conclu l'acquisition de 51 % de Justbit Srl auprès de Daniele Albanese, Simone Notargiacomo, Francesco Pace et Carmine Vittorio Esposito. La société a versé aux vendeurs 2,6 millions d'euros et 250 000 euros supplémentaires seront versés dans les six prochains mois. L'accord prévoit des clauses spécifiques en référence à un éventuel complément de prix, en vertu duquel Epr versera aux vendeurs jusqu'à un maximum de deux tranches supplémentaires de prix variable, pour 250 000 euros chacune, à payer en espèces lors de la réalisation de certains objectifs liés aux valeurs Ebitda de Justbit résultant de l'approbation des états financiers au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023, respectivement. En considération des coûts et des efforts fournis par Justbit et ses actionnaires fondateurs dans le cadre du processus de cotation d'Epr, Epr a communiqué que les parties ont signé un avenant à l'accord en vertu duquel elles ont convenu de modifier le seuil pertinent de l'Ebitda de Justbit par rapport aux résultats de l'exercice 2022 aux fins de l'accumulation du complément de prix pertinent, le redéterminant de 750 000 euros à 675 000 euros. L'action d'Eprcomunicazione est stable à 3,68 euros par action. Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés. Toute l'actualité sur EPRCOMUNICAZIONE SOCIETÀ BENEFIT A R. L. 2022 GAGNANTS ET PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : E.. AN 2022 Bourses toujours en baisse ; sur le Mib, le secteur de l'énergie s'améliore AN