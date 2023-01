EPrice au sommet ; Digital Bros le pire

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances sur le Small-Cap jeudi après-midi à Piazza Affari.

FT FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

ePrice est le plus performant de la liste avec une hausse de 9,9 pour cent après avoir perdu 3,3 pour cent le mois dernier. Cependant, au cours du premier semestre, l'action a chuté de 37 % et au cours de l'année dernière, elle a perdu 52 %.

Bialetti Industrie suit avec un plus 7,5%, après avoir augmenté de 0,9% au cours des trente derniers jours et baissé de 3,5% au cours des six derniers mois. L'année dernière, cependant, la performance a été positive de 3,3 %.

Digital Bros est en queue de peloton, en baisse de 3,8% après avoir perdu 5,6% le mois dernier. La performance annuelle, à moins 20%, et la performance semestrielle, dans le rouge de 15%, sont également négatives.

Le groupe Lventure a également chuté de 3,7%, inversant la tendance positive de 5,1% enregistrée au cours des trente derniers jours et de 8,9% pour les six derniers mois. Au cours de l'année écoulée, l'action a laissé 20% sur le parterre.

