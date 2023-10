(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances du Small-Cap vendredi après-midi sur la Piazza Affari.

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

ePrice rebondit après ses récentes chutes et augmente de 21% en début d'après-midi aujourd'hui, avec des actions suspendues pour excès de volatilité, toujours bien en dessous de la valeur unitaire de 0,01 euro.

Gequity gagne 8,7%, prolongeant les gains de 6,2% au cours du dernier mois, de 116% au cours des six derniers mois et de 100% au cours de l'année dernière.

FTSE SMALL CAP - LOSERS

Netweek se situe en bas de la liste, aidé par une baisse de 7,9% qui rapproche les actions de la barre des 0,20 EUR chacune.

Risanamento abandonne 5,5% et prolonge sa série négative, avec une chute de 39% au cours du dernier mois, de 54% au cours des six derniers mois et de 60% au cours de l'année écoulée.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

