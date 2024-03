Epsilon Energy Ltd. est une société de production de gaz naturel à terre et de transport intermédiaire qui se concentre sur le schiste de Marcellus en Pennsylvanie. La société est engagée dans l'acquisition, le développement, la collecte et la production de réserves de gaz naturel et de pétrole. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Upstream, Gathering System et Corporate. Les activités du secteur amont comprennent l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de réserves de pétrole et de gaz naturel sur des propriétés situées aux États-Unis. Le secteur du réseau de collecte s'associe à deux autres sociétés pour exploiter un réseau de collecte de gaz naturel. La société produit du gaz naturel dans le Marcellus Shale en Pennsylvanie et du pétrole, des liquides de gaz naturel et du gaz naturel dans le bassin d'Anadarko en Oklahoma. Les filiales de la société comprennent Epsilon Energy USA Inc, Epsilon Midstream, LLC, Epsilon Operating, LLC, Dewey Energy GP LLC, Dewey Energy Holdings, LLC et Altolisa Holdings, LLC.