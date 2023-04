Epwin augmente son dividende annuel malgré une légère baisse de son bénéfice

Epwin Group PLC - fabricant de produits de construction basé à Solihull, en Angleterre - affiche un chiffre d'affaires de 355,8 millions de livres sterling pour 2022, en hausse de 7,9 % par rapport aux 329,6 millions de livres sterling enregistrés en 2021. Cependant, le coût des ventes augmente de 5,7 %, passant de 236,9 millions de GBP à 250,5 millions de GBP, tandis que les dépenses administratives augmentent de 33 %, passant de 36,3 millions de GBP à 48,3 millions de GBP. L'entreprise signale une dépréciation du goodwill de 3,0 millions de livres sterling en 2022, alors qu'elle n'en avait enregistré aucune en 2021. Epwin note une forte performance commerciale, démontrant "la résilience continue des produits et des marchés de base". La croissance du chiffre d'affaires est principalement due à l'augmentation des prix de vente pour compenser l'impact continu de l'inflation. Le bénéfice avant impôt passe de 12,9 millions de livres sterling à 11,9 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice de base par action chute à 5,78 pence par action, contre 8,61 pence l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation baisse à 16,9 millions de livres sterling, contre 17,7 millions de livres sterling.

Déclaration d'un dividende final de 2,55 pence par action, contre 2,35 pence l'année précédente. Cela porte le dividende annuel à 4,45 pence par action, soit une augmentation de 8,5 % par rapport aux 4,10 pence de l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, Epwin déclare que les transactions actuelles sont conformes à ses attentes, les recettes de 2023 étant à ce jour supérieures à celles d'un semestre 2022 comparatif solide.

Le directeur général, Jon Bednall, a déclaré : "Nos résultats commerciaux sont restés solides tout au long de 2022, avec un bénéfice d'exploitation supérieur aux niveaux d'avant la pandémie. Nous avons bien commencé le nouvel exercice financier. Tout en étant conscient des vents contraires macroéconomiques et du marché, le groupe reste confiant dans sa capacité à réaliser une nouvelle année de progrès stratégique et opérationnel en 2023, soutenu par la force des moteurs à moyen et long terme de nos marchés."

Cours actuel de l'action : 72,44 pence l'unité, en baisse de 0,8 % mardi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 17 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

