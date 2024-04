Epwin Group Plc est un fabricant de produits de construction économes en énergie et nécessitant peu d'entretien, avec des parts de marché significatives, qui fournit les secteurs de la réparation, de l'entretien et de l'amélioration. Les segments de la société comprennent l'extrusion et le moulage, ainsi que la fabrication et la distribution. Le segment Extrusion et Moulage est engagé dans l'extrusion et la commercialisation de systèmes de profilés de fenêtres en polychlorure de vinyle (PVC) et en aluminium, de lignes de toit et de bardages cellulaires en PVC, de terrasses, de produits rigides d'évacuation des eaux pluviales et de drainage, ainsi que de produits composites bois-plastique (WPC) et de terrasses en aluminium, et dans le moulage d'éléments de construction en plastique renforcé de verre (GRP). Le segment Fabrication et distribution Le segment Fabrication est engagé dans la commercialisation et la distribution de fenêtres et de portes, de lignes de toit cellulaires, de bardages, d'eaux pluviales, de produits de drainage et de terrasses. Il se concentre sur la fourniture de ses produits aux secteurs de la réparation, de l'entretien et de l'amélioration (RMI), de la construction neuve et du logement social. Elle compte parmi ses clients des installateurs de lignes de toit et des installateurs de fenêtres.

Secteur Fournitures de construction et installation