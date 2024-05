EQ Inc. est une société canadienne qui permet aux entreprises de comprendre, de prédire et d'influencer le comportement des clients. En utilisant des ensembles de données, des analyses avancées, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, elle crée des renseignements exploitables permettant aux entreprises d'attirer, de fidéliser et d'accroître leur clientèle. Grâce à ses plateformes technologiques SaaS (Software as a Service), LOCUS et ATOM, ainsi qu'à sa nouvelle application grand public Paymi, elle peut analyser et agir sur de grandes quantités de données. LOCUS est une technologie de traitement automatisé des données qui permet à l'entreprise de gérer des données à grande échelle et de les enrichir à l'aide d'ensembles de données de première et de tierce parties. Cette plateforme SAAS exploite les données de mouvement et les données géospatiales, permettant aux entreprises de boucler la boucle entre les actions numériques et les actions des consommateurs dans le monde réel. ATOM est une plateforme d'achat programmatique de médias, qui permet à l'entreprise d'acheter des médias ciblés pour ses clients afin d'influencer le comportement des consommateurs. Paymi est une plateforme de marketing basée sur le cloud.

Secteur Publicité et marketing