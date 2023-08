EQB Inc. est une société canadienne qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Equitable Bank. Equitable Bank offre des services bancaires personnels et commerciaux diversifiés par le biais de sa plateforme EQ Bank. Elle offre ses services par l'intermédiaire de deux lignes commerciales, qui comprennent les services bancaires personnels et les services bancaires commerciaux, et de six marques de consommation principales. Ses services bancaires personnels sont assurés par trois lignes commerciales, dont EQ Bank, les prêts résidentiels et la décumulation du patrimoine (prêts hypothécaires inversés et prêts d'assurance). Ses services bancaires commerciaux sont exploités par cinq secteurs d'activité, qui comprennent les solutions d'entreprise, les groupes de financement commercial, les unités multiples assurées, le financement spécialisé et le crédit-bail d'équipement. Elle prête par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers en prêts hypothécaires et en crédit-bail, de partenaires de prêt et d'autres institutions financières. Les prêts commerciaux de la société portent sur des immeubles résidentiels à logements multiples, des immeubles industriels et de bureaux, et d'autres propriétés commerciales.