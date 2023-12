EQB Inc. est une société canadienne qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Equitable Bank. Cette dernière offre des services bancaires diversifiés aux particuliers et aux entreprises par l'intermédiaire de sa plateforme EQ Bank. L'entreprise exerce ses activités par le biais de deux divisions principales, chacune ayant plusieurs secteurs d'activité diversifiés : Les services bancaires aux particuliers et les services bancaires aux entreprises. Le secteur des services bancaires aux particuliers comprend les dépôts, les prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux, les lignes de crédit hypothécaires, les prêts hypothécaires inversés, les prêts d'assurance et les partenariats d'infrastructure de paiement. Ses produits d'épargne sont proposés par l'intermédiaire d'EQ Bank, d'Equitable Bank, d'Equitable Trust et d'un réseau de planificateurs financiers et de courtiers indépendants. Le secteur de la banque commerciale accorde des prêts par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers en prêts hypothécaires et en crédit-bail, de partenaires prêteurs et d'autres institutions financières. Les prêts commerciaux concernent les logements collectifs, les immeubles industriels et de bureaux, ainsi que d'autres propriétés commerciales.