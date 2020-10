EQS Group AG / Mot-clé(s) : Autres

EQS Group AG: Première édition réussie : 5 000 professionnels de la conformité se sont inscrits à la Conférence Européenne sur la Conformité et l'Ethique / Le Prix ECEC 2020 est décerné à Le Groupe La Poste.



Les yeux de toute la communauté Européenne des professionnels de la conformité étaient tournés vers ECEC 2020, la première Conférence Européenne virtuelle sur la Conformité et l'Ethique (ECEC). Cet événement s'est déroulé le 6 octobre dernier et a réuni plus de 25 experts à travers l'Europe qui ont présenté, échangé sur des sujets passionnants liés à la conformité et à l'éthique. Sur les 5 000 personnes inscrites, 2 700 se sont connectées à l'événement retransmis en direct. Pour celles qui n'ont pas pu y assister, la rediffusion sera disponible prochainement. Achim Weick, PDG et fondateur d'EQS Group, a été dépassé par le nombre impressionnant d'inscrits : "Nous savions que dans ce secteur, qui est encore jeune en Europe, il y avait un désir d'échanger des idées et ce à l'échelle internationale - mais jamais dans nos rêves les plus fous nous n'avions envisagé un tel engouement".

L'événement ECEC, qui s'est imposé dès ses débuts comme l'une des conférences phares du secteur, a notamment reçu les éloges du professeur Christian Strenger, également connu en Allemagne comme l'expert en gouvernance d'entreprise. Dans son discours d'ouverture, il a comparé l'événement, en termes de taille et de professionnalisme, à l'assemblée générale annuelle d'une société du DAX. Un des principaux thèmes abordés à ECEC 2020 fut celui des lanceurs d'alerte. Lors d'une interview avec Dan McCrum, le journaliste d'investigation du Financial Times, qui, dans sa série d'articles intitulée "House of Wirecard", a dévoilé au grand jour la fraude comptable de l'entreprise cotée sur le Dax, il est apparu clairement à quel point les lanceurs d'alerte peuvent subir des représailles s'ils ne sont pas protégés. "Les entreprises ne devraient pas considérer des réglementations comme la directive Européenne sur la protection des lanceurs d'alerte comme un fardeau. Notamment en autorisant les alertes anonymes, les entreprises respectent ainsi les meilleures pratiques en terme d'éthique de leurs partenaires commerciaux mais aussi de leurs employés", a déclaré Marcus Sultzer, Membre du Conseil d'Administration d'EQS Group. Sur un point important les intervenants tels que Dr Klaus Moosmayer, l'un des experts en éthique les plus renommés au monde et en charge de la gestion des risques et de la conformité chez Novartis, James H. Freis Jr, Directeur Général par interim de Wirecard et qui a initié la restructuration à l'échelle mondiale de l'entreprise après la révélation du scandale et Christian Hunt, fondateur de Human Risk au Royaume-Uni - étaient tous d'accord : une approche holistique de l'éthique et de la conformité implique de sensibiliser les gens à ces questions. "Le risque humain est le risque le plus important auquel sont confrontées les organisations. La meilleure façon de minimiser ce risque est de mieux comprendre comment et pourquoi les décisions sont prises", a déclaré Mr Hunt. Deux autres temps forts de la conférence furent :

Le webinaire français qui a réuni des experts reconnus du monde de la conformité et de l'éthique et issus d'entreprises et d'organisations renommées comme Jean-Baptiste Siproudhis - Directeur Ethique, Intégrité et Responsabilité d'entreprise chez Thales , Carin Villemot - Chargée d'appui aux acteurs économiques chez l 'AFA , Gaëtan Poncelin de Raucourt - Adjoint au Sous-Directeur du Contrôle chez l' AFA et enfin Sophie Musso - Fondatrice de Proetic , un cabinet de conseil spécialisé en conformité. Le thème abordé : Mesurer et évaluer son programme de conformité anticorruption : conseils pratiques, retours d'expérience et bilan des premiers contrôles AFA. La remise du Prix ECEC 2020 à Le Groupe La Poste pour son application MyEthics et son baromètre éthique. Le jury international a reconnu l'importante contribution de l'entreprise française dans la formation de chaque employé - du facteur aux cadres dirigeants - sur les principes éthiques et les valeurs de l'entreprise. Le prix créé par EQS Group vise à sensibiliser les entreprises à des projets de conformité exceptionnels et innovants. ECEC 2021 aura lieu le 6 octobre 2021. Pour vous pré-enregistrer et réserver votre place : www.ecec-conference.com Contacts : Marcus Sultzer

