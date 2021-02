EQS : accroît son expansion en Europe

EQS Group AG accroît son expansion en Europe

De nouvelles filiales en Espagne et en Italie viennent renforcer sa position sur le marché européen en tant que fournisseur de solutions cloud dédiées aux dispositifs de recueil et de gestion des signalements

Nouvelles filiales à Milan et à Madrid

Renforcement de la position sur le marché avant la mise en place de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte

Munich, le 3 février 2021 - EQS Group AG, une RegTech internationale, poursuit sa croissance sur le marché de la conformité à un rythme soutenu. En ce début d'année, le fournisseur de solutions cloud, dont le siège social est basé à Munich, va conquérir l'Italie et l'Espagne en ouvrant des bureaux à Milan et à Madrid. De plus, les équipes commerciales et marketing de toutes les filiales existantes ont été étoffées afin que l'entreprise devienne le leader européen des solutions digitales dédiées aux professionnels de la conformité.

Avec la création de nouvelles filiales dans le sud de l'Europe, EQS Group mise sur la stratégie qui a déjà fait ses preuves non seulement en Allemagne, mais également à Londres, Paris et Zurich : « Nous voulons à nouveau marquer les esprits et respecter le plus possible la réglementation locale à Milan et à Madrid. Nous sommes ainsi le seul fournisseur européen coté en bourse qui allie technologie de pointe dédiée aux dispositifs d'alertes professionnelles et équipes sur place et support local. Nous accompagnons aussi bien les entreprises de taille moyenne, que les grands groupes ainsi que les institutions publiques et ce de manière personnalisée et complète dans le cadre de la mise en place de la nouvelle directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte », explique Marcus Sultzer, membre du conseil d'administration d'EQS Group AG.

Plus d'intégrité et de transparence en Europe

La directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte (directive UE 2019/1937), qui doit être transposée en droit national d'ici le 17 décembre 2021 et qui oblige les entreprises comptant au minimum 250 salariés à mettre en place un dispositif d'alerte interne, va stimuler la croissance d'EQS Group AG au cours des prochaines années. Des dizaines de milliers d'organisations à travers toute l'Europe, parmi elles des villes et des communes, des institutions publiques et des associations, des autorités et des hôpitaux seront ainsi contraints d'agir afin de se conformer aux exigences de la directive et de mettre un canal de signalement à la disposition de leurs salariés. L'objectif consiste à accroître l'intégrité et la transparence dans le secteur privé et les institutions publiques dans toute l'Europe. EQS Group s'est préparé de manière optimale pour gérer ce potentiel commercial.

EQS Group a récemment acquis Got Ethics A/S, le fournisseur danois de canaux de signalement et s'est ainsi positionné sur le marché des dispositifs de signalement au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande. En outre, le groupe a pris une participation de 23% au capital de C2S2 GmbH, fournisseur de solutions en mode SaaS dédiées à la gestion des politiques et des procédures internes et originaire de Bonn.

En bonne voie pour devenir le leader européen des solutions cloud dédiées aux dispositifs de recueil et de gestion des signalements.

« La transparence favorise la confiance et stimule la croissance de l'entreprise sur le long terme. Nous en sommes convaincus et transposons cette conviction de manière concrète dans nos logiciels RegTech en mode cloud depuis la création d'EQS Group il y a 20 ans. Nous avons déjà mis en place avec succès le concept d'EQS Compliance COCKPIT dans le domaine des Relations Investisseurs et regroupé ainsi les principaux workflows dans une plateforme unique. La création de nouvelles filiales n'est qu'une première étape dans notre projet de développer notre croissance de manière soutenue et de devenir le leader européen des solutions digitales dédiées aux professionnels de la conformité d'ici 2025 », indique Achim Weick, fondateur et PDG d'EQS Group AG.



Nos clients ont la parole

« En tant que responsable de la conformité, il est important pour moi de savoir ce qui se passe dans mon entreprise pour pouvoir en tirer des enseignements. Il vaut mieux en effet être informé tôt d'un problème et pouvoir détecter le pire que d'être informé trop tard. Dès les premiers mois, des messages importants ont été reçus via la plateforme "PUMA SpeakUp ! ". Jusqu'à présent, la plupart des signalements ont été soumis de manière anonyme. Je ne trouve pas cela surprenant, il faut somme toute du courage pour déposer un signalement. » Kristina Schmieg, Senior Manager Compliance chez Puma SE

« Chez Alitalia, nous pensons que nos salariés et actionnaires sont le fondement de la transparence et de la confiance au sein et en dehors de notre entreprise. Non seulement EQS Group nous fournit un dispositif de signalement sécurisé et adapté à nos besoins, mais il s'est également assuré d'informer et de guider l'ensemble des parties tout au long du processus. Cela nous a vraiment aidé à créer cette composante essentielle de notre culture d'entreprise. Nous ne voulons pas manquer le coche. » Giorgio Casana, Vice President Enterprise Risk Management & Internal Audit chez Alitalia

« Nous apprécions tout particulièrement les fonctions d'anonymat et de sécurité qui encouragent assurément les lanceurs d'alerte à nous contacter. EQS Group nous a aidé à créer un système permettant d'accroître la confiance et la transparence parmi nos salariés. La gestion des cas est intuitive et efficace, ce qui nous permet de traiter chaque cas que nous recevons dans un délai convenable. » Anabel Casahuga, responsable de la conformité chez Abertis Infraestructuras. S.A.

À propos d'EQS Group :

EQS Group est un leader mondial de solutions digitales et aide les professionnels de la Compliance et des Relations Investisseurs (RI) à satisfaire leurs obligations réglementaires (RegTech). Grâce aux solutions d'EQS Group, des milliers d'entreprises dans le monde entier inspirent confiance en remplissant leurs obligations complexes de diffusion réglementaire à l'échelle nationale et internationale, en minimisant les risques et en communiquant de manière transparente avec leurs publics.

Les solutions d'EQS Group sont intégrées dans la plateforme EQS COCKPIT et permettent de piloter de façon optimale les activités de compliance dont le dispositif de recueil et de traitement des alertes internes, la gestion des politiques et des listes d'initiés ainsi que les obligations de diffusion réglementaire. Les sociétés cotées bénéficient également de services tels que la diffusion de communiqués de presse, des outils de ciblage des investisseurs et de gestion de contacts, des sites Relations Investisseurs, des rapports interactifs et des solutions de webcasts pour une communication efficace et sécurisée avec les investisseurs.

EQS Group a été fondé en 2000 à Munich. Aujourd'hui, le groupe emploie plus de 400 salariés répartis dans les principales places financières mondiales. www.eqs.com

