EQS Group AG, anciennement connu sous le nom d'EquityStory AG, est un fournisseur allemand de technologie réglementaire (RegTech) dans les domaines de la conformité des entreprises et des relations avec les investisseurs. Les activités de la société sont divisées en deux segments opérationnels : Conformité et Relations avec les investisseurs. Le segment Conformité comprend tous les produits nécessaires aux entreprises pour remplir leurs obligations légales et réglementaires, y compris les obligations de déclaration dans le segment des nouvelles (divulgation), les soumissions au Journal officiel (dépôt) et les nouveaux produits, tels que Insider Manager, Integrity Line, LEI et ARIVA Workflows. Le segment des relations avec les investisseurs englobe des produits pour les domaines de la communication financière et de la communication d'entreprise, y compris les nouvelles, les portails de sites Web, les webcasts et les médias. En outre, ses produits sont regroupés dans le logiciel basé sur le cloud EQS COCKPIT. Les clients de la société sont des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que des sociétés. Elle fournit des services dans le monde entier.

Secteur Logiciels