Récompense du projet de conformité le plus remarquable et innovant : Le Prix ECEC 2020 est décerné à Le Groupe La Poste

Le Prix ECEC 2020 a été décerné à Le Groupe La Poste pour son application MyEthics et son Baromètre éthique. C'est la première fois que ce prix est décerné et ce dans le cadre de la Conférence Européenne sur la Conformité et l'Ethique qui s'est déroulée le 6 octobre 2020. Le jury international a reconnu l'importante contribution de l'entreprise française dans la formation de chaque employé - du facteur aux cadres dirigeants - sur les principes éthiques et les valeurs de l'entreprise. Le prix créé par EQS Group, organisateur de la Conférence Européenne sur la Conformité et l'Ethique, vise à sensibiliser les entreprises à des projets de conformité exceptionnels et innovants.

"Les Départements Conformité se sentent souvent un peu comme des arbitres de football. On ne parle généralement d'eux que lorsqu'ils font des erreurs ou que les choses tournent mal. Mais nous souhaitons prendre un chemin différent et mettre en avant des réalisations remarquables et inspirantes. C'est pourquoi, nous félicitons les responsables de la conformité chez Le Groupe La Poste qui ont remporté le prix ECEC 2020. Avec l'application MyEthics et le Baromètre éthique, ils font un travail exemplaire depuis de nombreuses années et sont donc des lauréats incontestables et mérités, déclare Marcus Sultzer, Membre du Conseil d'Administration d'EQS Group AG.

Le professeur Dr. Christian Hauser de l'Université des Sciences Appliquées du canton des Grisons a animé la cérémonie virtuelle de remise des prix et a déclaré lors de son discours expliquant la décision du jury : « Avec leur approche proactive et leur volonté de passer d'une culture d'entreprise basée sur des règles à une culture d'entreprise basée sur des valeurs, Le Groupe La Poste mérite largement d'être le gagnant du prix ECEC ». Le panel, composé du professeur Carmen Tanner (Université de Zeppelin / Allemagne), de Sophie Musso (fondatrice de Proetic, un cabinet de conseil spécialisé en conformité et éthique / France), de Clive Kelly (Directeur de ACOI, l'Association des professionnels de la conformité en Irlande) et de Nigel Webb (Senior Managing Director et Partner chez FTI Consulting / Royaume-Uni), a également souligné que les employés sont encouragés à exprimer leurs opinions et à partager leurs attentes et leurs visions. En outre, des analyses comparatives ou encore des enquêtes de sondages réalisés auprès d'employés d'autres entreprises permettent d'intégrer un point de vue extérieur dans leur travail de conformité.

Catherine Coppo, Déontologue chez Le Groupe La Poste en charge de ces projets couronnés de succès, est ravie de recevoir le Prix ECEC 2020 et déclare : "Nous sommes très honorés de recevoir le prix ECEC 2020. Ce prix est non seulement le témoignage de nos efforts pour promouvoir la Conformité et l'Ethique au sein du Groupe La Poste mais constitue également une très belle marque de reconnaissance des valeurs de notre entreprise. »

Pour plus d'informations sur le Prix ECEC 2020 et la Conférence Européenne sur la Conformité et l'Ethique, veuillez consulter le site : www.ecec-conference.com/fr

