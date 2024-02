Le géant suédois du capital-investissement EQT a achevé la collecte de fonds pour son fonds EQT X après avoir levé 22 milliards d'euros (23,87 milliards de dollars), battant ainsi les records de l'entreprise après avoir obtenu un soutien massif de la part de nouveaux investisseurs privés.

EQT a déclaré que le fonds avait dépassé de 2 milliards d'euros ses propres objectifs de levée de fonds et qu'il était déjà investi à 30-35 %, principalement dans les secteurs de la santé, de la technologie et des services basés sur la technologie en Europe et en Amérique du Nord.

"Nous restons concentrés sur le soutien et la pérennisation d'entreprises dans des secteurs attractifs et résistants... et nous avons prouvé notre capacité à performer et à restituer le capital à travers les cycles", a déclaré Per Franzén, responsable du capital privé pour l'Europe et l'Amérique du Nord chez EQT et président des comités d'investissement d'EQT Private Equity, dans un communiqué.

Le fonds a annoncé sept investissements depuis juin 2022, dont l'acquisition du fournisseur de services de transport biopharmaceutique Envirotainer et du fournisseur de composants médicaux Zeus, ainsi que de l'entreprise de produits pharmaceutiques pour animaux Dechra Pharmaceuticals.

Environ 70 % des engagements dans le fonds proviennent d'investisseurs existants d'EQT IX des Amériques, de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, de l'Europe et des pays nordiques, a déclaré EQT, avec une part plus importante d'engagements provenant de la richesse privée.

EQT gère un total de 232 milliards d'euros d'actifs dans deux secteurs d'activité : le capital privé et les actifs réels.

