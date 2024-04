La société de capital-investissement EQT est sur le point de conclure un accord pour acquérir le fabricant de logiciels de conformité Avetta pour plus de 3 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.

EQT a obtenu gain de cause dans le cadre d'un processus de vente mené par le propriétaire d'Avetta, la société de capital-investissement Welsh Carson Anderson & Stowe, ont indiqué les sources. Si les négociations aboutissent, un accord pourrait être conclu dès cette semaine, ont ajouté les sources.

Les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Avetta, Welsh Carson et EQT n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les logiciels d'Avetta aident les entreprises à surveiller leurs chaînes d'approvisionnement. Fondée en 2003, cette société basée à Lehi, dans l'Utah, utilise ses produits dans plus de 120 pays, selon son site web.

Welson Carson a acquis une participation majoritaire dans Avetta en 2018 pour un montant non divulgué. Un an plus tard, Welson Carson a fusionné Avetta avec BROWZ, un autre fournisseur de logiciels axé sur la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement. (Rapport d'Anirban Sen et Milana Vinn à New York, édition de Shri Navaratnam)