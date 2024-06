EQT AB est une société d'investissement mondiale différenciée basée en Suède. Elle gère et conseille une gamme de fonds d'investissement spécialisés et d'autres véhicules d'investissement qui investissent dans le monde entier. La société a trois secteurs d'activité : Private Capital, Real Assets et Credit. Le segment Private Capital investit dans des entreprises de taille moyenne à grande en Europe et aux États-Unis, en Chine et en Asie du Sud-Est, dans des entreprises technologiques de tous secteurs et dans des entreprises publiques. Le segment Real Assets investit dans les infrastructures et les entreprises immobilières. Le segment Crédit offre une plateforme d'investissement.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds