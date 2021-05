EQT AB (publ) : A proximité d'une résistance clé 31/05/2021 | 08:46 Jordan Dufee 31/05/2021 | 08:46 achat En cours

Cours d'entrée : 302.2SEK | Objectif : 380SEK | Stop : 260SEK | Potentiel : 25.74% EQT AB (publ) évolue à quelques encablures d'une résistance majeure. Compte tenu de la configuration du titre, on pourra anticiper la rupture de cette zone de résistance avec à la clé un nouveau potentiel de hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 380 SEK. Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 465.78 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Sous-secteur Capital investissement Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EQT AB (PUBL) 43.63% 35 871 PARTNERS GROUP HOLDING AG 30.77% 39 828 AURELIUS EQUITY OPPORTUNITI.. 53.68% 935 DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG 12.80% 806 ALARIS EQUITY PARTNERS INCO.. 9.60% 616 CAPMAN OYJ 15.12% 509 IDI 4.27% 375 MEDCAP AB (PUBL) -10.00% 368 BROCKHAUS CAPITAL MANAGEMEN.. -26.23% 285 NEXTSTAGE -0.57% 223 BLUE CAP AG 48.73% 129

Données financières EUR USD CA 2021 1 230 M 1 498 M - Résultat net 2021 640 M 779 M - Tréso. nette 2021 759 M 925 M - PER 2021 46,0x Rendement 2021 1,19% Capitalisation 29 439 M 35 871 M - VE / CA 2021 23,3x VE / CA 2022 20,2x Nbr Employés 654 Flottant 30,2% Prochain événement sur EQT AB (PUBL) 02/06/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 27,49 € Dernier Cours de Cloture 29,84 € Ecart / Objectif Haut 5,39% Ecart / Objectif Moyen -7,88% Ecart / Objectif Bas -20,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Christian Otto Sinding Chief Executive Officer & Managing Partner Kim Henriksson Chief Financial Officer Yngve Conni Jonsson Chairman Caspar Mats Andreas Callerström Chief Operating Officer & Deputy CEO Finn Anders Egil Rausing Independent Director