EQT, l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement d'Europe, déplore des revenus issus des transactions en repli de plus de 60 %, la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement économique ayant mis un frein au boom des rachats d'entreprises. Le groupe, qui signe des bénéfices annuels en baisse de 25%, déclare aussi que la collecte de fonds pour les fonds de rachat est devenue "plus difficile".

A voir ici :