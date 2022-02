Exclusif-EQT prépare la vente de la société française de services d'eau Saur pour 3,4 milliards de dollars - sources

EQT a engagé Rothschild pour sonder l'intérêt pour sa participation de 70% dans Saur avant une procédure de vente aux enchères qui devrait débuter plus tard cette année, a déclaré l'une des personnes sous couvert d'anonymat.

La société a déjà suscité l'intérêt du family office Reimann Investors, basé à Munich, qui opère pour le compte de la famille allemande milliardaire Reimann, a ajouté cette personne.

Des investisseurs en infrastructures riches en liquidités devraient également se manifester pour Saur, qui dessert environ 7 000 collectivités locales en France dans le cadre de contrats à long terme qui intéressent les investisseurs financiers car ils génèrent un flux de trésorerie stable.

Rothschild a refusé de commenter. EQT et Reimann Investors n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cette initiative intervient alors que les géants français de la gestion des déchets et de l'eau, Veolia et Suez, sont sur le point de finaliser un rapprochement qui créerait un champion national.

Pour les fonds d'infrastructure, la gestion de l'eau est un secteur lucratif. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les pays de l'UE dépensent environ 100 milliards d'euros par an pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement.

Sous l'égide d'EQT, Saur a investi dans la croissance internationale avec des acquisitions récentes au Portugal et aux Pays-Bas.

Elle est également présente en Espagne, où sa filiale locale Gestagua pourrait servir de plate-forme pour accéder aux marchés sud-américains, a déclaré son directeur général, Patrick Blethon, aux médias espagnols le 7 février.

EQT, qui a pris le contrôle de Saur en 2018, cherche à encaisser environ 3 milliards d'euros et ciblera un large éventail d'investisseurs financiers comme acheteurs potentiels, ont indiqué les sources.

Saur a refinancé sa dette en septembre lorsqu'elle a émis des obligations liées à la durabilité d'une valeur de 950 millions d'euros et a obtenu une facilité de crédit renouvelable de premier rang de 250 millions d'euros.

(1 $ = 0,8763 euros)