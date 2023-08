Le fournisseur de solutions logicielles SUSE, coté à Francfort, a annoncé jeudi qu'il serait racheté par son actionnaire majoritaire EQT AB pour un prix de 16 euros (17,37 dollars) par action.

Ce prix représente une baisse significative par rapport au prix de 30 euros auquel les actions de la société ont été vendues lors de son introduction en bourse en mai 2021. Le prix de l'offre, proposé par l'intermédiaire du holding Marcel d'EQT, représente une prime de 66,58 % par rapport au dernier cours de clôture de SUSE et valorise l'entreprise à 2,72 milliards d'euros.

EQT prévoit de financer l'opération par le biais du dividende intérimaire qu'elle perçoit sur sa participation dans SUSE. SUSE, pour sa part, financera le versement de ses dividendes à l'aide de ses liquidités et de prêts contractés par les entités du groupe SUSE.

EQT détient environ 79 % des actions de SUSE, qui sera "en meilleure position pour se concentrer sur sa stratégie à long terme en tant que société privée, sans les pressions à court terme du marché des capitaux", a déclaré Johannes Reichel, associé d'EQT.

L'entreprise technologique a récemment achevé une restructuration de sa direction, au cours de laquelle Dirk-Peter van Leeuwen a été nommé directeur général en mai.

En annonçant la transaction, Marcel, la société holding d'EQT, a déclaré dans un communiqué que sa décision faisait suite à des défis d'exécution et à plusieurs changements au cours des 12 derniers mois. Elle a ajouté que cette situation avait été aggravée par la faible liquidité des actions de la société, ce qui a eu une incidence sur les résultats d'exploitation de SUSE et sur l'évaluation du marché.

SUSE, dont le siège social se trouve désormais au Luxembourg, est une société de logiciels d'entreprise dont les logiciels libres permettent d'exécuter des applications sur des serveurs en nuage, des ordinateurs centraux et des appareils à la périphérie des réseaux. (1 $ = 0,9212 euro) (Reportage de Kanjyik Ghosh à Bengaluru et Emma-Victoria Farr à Londres Rédaction de Diane Craft et Matthew Lewis)