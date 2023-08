EQT Corp, le plus grand producteur américain de gaz naturel, a déclaré mercredi qu'il avait obtenu l'autorisation antitrust de conclure un accord pour acheter THQ Appalachia I LLC, soutenu par Quantum Energy, et les infrastructures associées.

L'opération proposée, évaluée à 5,2 milliards de dollars, avait été annoncée en septembre 2022.

EQT a déclaré que les parties avaient satisfait aux conditions liées à la législation antitrust et qu'elles pouvaient procéder à la clôture de la transaction.

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré mercredi qu'elle avait pris des mesures pour résoudre les problèmes antitrust liés à l'opération en élaborant une ordonnance de consentement qui "empêche les imbroglios" entre Quantum Energy Partners et EQT Corp.

L'accord interdit à Quantum de siéger au conseil d'administration d'EQT, exige que Quantum cède des actions d'EQT et impose d'autres restrictions à l'opération afin de garantir la concurrence sur le marché de l'énergie. (Reportage de Diane Bartz, Rami Ayyub et Dan Whitcomb ; rédaction d'Eric Beech et Marguerita Choy)