(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Cohort PLC - Société de technologie de défense et de sécurité basée à Reading (Angleterre) - Mise à jour des résultats du premier trimestre avant l'assemblée générale annuelle. Résultats financiers records pour l'exercice clos le 30 avril, avec des performances solides en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation ajusté qui ont dépassé les attentes du marché. "Nous avons terminé l'année avec une solide position de trésorerie et un carnet de commandes record de 329,1 millions de livres sterling s'étendant jusqu'en 2032, avec une forte couverture des revenus pour l'exercice en cours", ajoute l'entreprise. Suite à l'obtention de plus de 90 millions de livres sterling de contrats depuis le début de l'exercice, le carnet de commandes au 22 septembre s'élevait à 370 millions de livres sterling, ce qui représente un taux de couverture de 93 % pour l'exercice en cours. La société conserve des liquidités et des facilités bancaires importantes pour financer ses engagements actuels et, éventuellement, pour financer de futures acquisitions. En raison des dépenses d'investissement prévues et de l'augmentation du fonds de roulement, la société prévoit une diminution de son solde net de trésorerie, mais conservera des fonds nets positifs à la fin de l'année. Les prévisions des États pour l'ensemble de l'année restent inchangées.

Beowulf Mining PLC - Société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - Mise à jour des plans de développement de l'usine de matériaux pour anodes de graphite à GigaVaasa. Prévoit de faire avancer les flux de travail environnementaux et techniques parallèles pour le développement de l'usine de matériaux d'anode de graphite. Dit que l'évaluation de l'impact environnemental est en cours et devrait être achevée au cours du premier trimestre de 2024. Une fois l'EIE achevée et soumise, la société entamera le processus d'obtention du permis environnemental. L'étude de faisabilité définitive devrait débuter à la mi-2024.

Sabien Technology Group PLC - société basée à Londres spécialisée dans les technologies vertes telles que le recyclage du plastique en huile et la réduction des émissions de CO2 pour les chaudières commerciales et résidentielles - revoit la valeur de son investissement dans Proton Technologies Canada Inc, suite à l'investissement proposé dans Proton et à sa restructuration. Elle conclut que la valeur de la participation, qui s'élève à 100 000 GBP, pourrait nécessiter une provision pour dépréciation importante pour l'exercice financier se terminant le 30 juin. Le niveau de la provision devra être convenu avec les auditeurs de la société dans le cadre du processus d'audit en cours.

Eqtec PLC - société d'ingénierie et de technologie de conversion thermochimique - Eqtec France SAS a réalisé une étude de faisabilité technique et commerciale en vue du déploiement des solutions Eqtec sur le site de l'ancienne centrale électrique de Gardanne. L'achèvement de la faisabilité représente une étape cruciale vers le début des travaux de développement et de conception de ce qui devrait être une installation de conversion des déchets en gaz naturel renouvelable, rendue possible par la technologie avancée du gaz de synthèse d'Eqtec. La société s'attend à ce que les premiers travaux d'ingénierie commencent dans les semaines à venir, pour lesquels elle prévoit de facturer environ 250 000 euros pour les services d'ingénierie. Prévoit de diriger l'ensemble des travaux d'ingénierie d'avant-projet, estimés à au moins 750 000 euros d'honoraires, dont la majeure partie sera facturée au cours du premier semestre 2024.

Driver Group PLC - Société de conseil en services professionnels pour les industries de la construction et de l'ingénierie, basée dans le Lancashire (Angleterre) - annonce une mise à jour de son activité pour l'année se terminant le 30 septembre. Comme indiqué en juin, le début du second semestre a été plus lent que prévu. Il ajoute que le troisième trimestre a connu des réductions dans les niveaux d'activité, avec une amélioration observée au quatrième trimestre et un certain nombre de commissions significatives obtenues au cours de cette période qui bénéficieront à l'exercice financier. Le groupe s'attend à un bénéfice sous-jacent avant impôts pour l'exercice financier, comparé à une perte avant impôts de 1,0 million de livres sterling pour l'exercice précédent. L'entreprise prévoit également une amélioration de la position de trésorerie à la fin de l'exercice en septembre 2023, qui s'élevait à 5,3 millions de livres sterling en mars. Des progrès ont été réalisés en matière de réduction des coûts, notamment la fermeture de bureaux à l'étranger, la réduction des coûts de location des bureaux existants et l'ajustement des effectifs dans plusieurs sites.

Allergy Therapeutics PLC - Société de biotechnologie commerciale basée dans le West Sussex, en Angleterre - Annonce l'achèvement du dosage des volontaires sains dans les deux premières cohortes de l'essai de phase I Protect de son candidat vaccin contre l'allergie à l'arachide à base de particules de type viral. Elle explique que le dosage des cohortes suivantes va commencer maintenant que l'approbation du comité externe d'évaluation de la sécurité a été reçue. En outre, le comité d'évaluation de la sécurité a approuvé le début de l'escalade de la dose sous-cutanée chez les sujets allergiques à l'arachide, ce qui marque le début de la phase de preuve de concept précoce de l'essai Protect. Cette phase de l'essai devrait débuter prochainement et les résultats complets sont attendus en 2024.

DWF Group PLC - Entreprise juridique basée à Manchester, en Angleterre, avec des activités en Amérique du Nord - annonce que toutes les conditions de l'acquisition par Inflexion Private Equity Partners concernant les autorisations antitrust et réglementaires ont été reçues. Elle explique que l'opération reste soumise à certaines autres conditions, notamment l'approbation du plan par le tribunal lors de l'audience de sanction. Sous réserve que ces conditions soient remplies, le plan devrait entrer en vigueur le 3 octobre. Confirme que l'audience de sanction aura lieu comme prévu le 29 septembre.

CleanTech Lithium PLC - Société chilienne d'exploration et de développement du lithium - Annonce les résultats d'une étude d'opportunité récemment achevée pour le projet Francisco Basin. Ces résultats confirment la rentabilité exceptionnelle du projet, le potentiel d'expansion future des ressources et la solidité des critères ESG. Elle note que cela confirme le potentiel de Francisco Basin à devenir un fournisseur majeur de lithium de qualité batterie pour les marchés européens et américains, sur la base d'une technologie durable d'extraction directe du lithium. Prévoit une période de production de 12 ans sur la base d'une production annuelle de 20 000 tonnes compte tenu des ressources indiquées. Il calcule des flux de trésorerie nets cumulés de 2,5 milliards USD à générer au cours de la période de production avec un faible coût d'exploitation de 3 641 USD par tonne de carbonate de lithium.

HealthBeacon PLC - Développeur de dispositifs et de logiciels pour la gestion des médicaments critiques et chroniques, basé à Dublin.

L'entreprise fait état de progrès dans le déploiement de sa technologie dans les principaux canaux de distribution. Cependant, l'ampleur et la complexité des mises en œuvre, ainsi que les phases de contractualisation et de planification des nouveaux lancements, prennent jusqu'à 9 mois de plus que ce qui avait été estimé précédemment. L'objectif de revenus récurrents annuels pour décembre 2023 est d'environ 3,2 millions d'euros, alors que les estimations précédentes faisaient état d'un chiffre d'affaires d'une dizaine d'euros à la fin de l'année 2023. Révision des prévisions de revenus récurrents annuels à environ 17 millions d'euros d'ici la fin du quatrième trimestre. Pour accélérer son chemin vers la rentabilité et améliorer la gestion de la trésorerie, la société prévoit de réduire la consommation de trésorerie mensuelle à environ 0,7 million d'euros d'ici la fin de 2023 et devrait atteindre le seuil de rentabilité d'ici le deuxième trimestre 2025. Pour atteindre le seuil de rentabilité et se développer au rythme prévu, la société a un besoin de financement brut d'environ 11 millions d'euros au cours des 18 à 24 prochains mois. Par conséquent, l'entreprise commence à examiner les options de financement afin de fournir les ressources nécessaires pour assurer la croissance prévue jusqu'en 2024.

Par ailleurs, Jim Joyce, directeur général et cofondateur de l'entreprise, quitte ses fonctions avec effet immédiat. M. Joyce restera conseiller du conseil d'administration et administrateur non exécutif. Rebecca Shanahan, administratrice indépendante non exécutive, assumera le rôle de directeur général à titre intérimaire.

