Eqtec annonce une performance annuelle affaiblie et une aggravation de sa perte

(Alliance News) - Eqtec PLC a déclaré vendredi qu'une dépréciation exceptionnelle avait entraîné une aggravation de sa perte annuelle.

Eqtec est un innovateur technologique basé à Londres qui se concentre sur les nouvelles infrastructures énergétiques distribuées et décarbonées par le biais de solutions de valorisation des déchets pour l'hydrogène, les biocarburants et la production d'énergie.

La perte avant impôts en 2022 s'est creusée pour atteindre 10,5 millions d'euros, contre 4,7 millions d'euros l'année précédente, principalement en raison d'une dépréciation exceptionnelle de l'investissement de 4,7 millions d'euros liée à l'usine de gazéification de North Fork en Californie. Le chiffre d'affaires a baissé de 13 %, passant de 9,2 millions d'euros l'année précédente à 8,0 millions d'euros.

La société n'a pas déclaré de dividende pour 2022, comme en 2021.

En ce qui concerne l'avenir, la société a réitéré son objectif de devenir un concédant de licences de solutions d'énergie propre "de premier plan".

Le directeur général David Palumbo a déclaré : " Notre objectif reste de faire d'Eqtec un concédant de licence et un innovateur de premier plan dans le domaine de la technologie qui fournit des solutions d'énergie de base et de biocarburants propres aux plus grandes entreprises industrielles et de services publics du monde, ainsi qu'aux municipalités et à l'agro-industrie dans le monde entier ".

"Pour devenir cela, nous devons être plus que le simple innovateur de premier plan pour les solutions de valorisation des déchets ; nous devons également être connus pour le déploiement de notre technologie à travers des projets qui respectent systématiquement le temps utile et le budget, et pour des usines qui offrent des retours sur investissement sains, de manière durable tout au long de leur durée de vie."

Les actions d'Eqtec étaient en baisse de 3,9 % à 0,19 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

