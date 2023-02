Eqtec prévoit des revenus annuels conformes aux prévisions révisées

Eqtec PLC - société de gazéification basée à Cork, en Irlande, qui se concentre sur la transformation des déchets en énergie durable - S'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2022 soit conforme aux prévisions. En décembre, Eqtec a révisé ses prévisions pour l'ensemble de l'année à un montant compris entre 5 et 7 millions d'euros. Elle a également prévu une perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement dans la fourchette de 4 millions EUR et 5 millions EUR. Elle s'attend à ce que les progrès débloqués au second semestre 2022 "portent leurs fruits" cette année. Pour 2021, le chiffre d'affaires était de 9,2 millions d'euros et la perte avant impôts de 4,7 millions d'euros.

David Palumbo, directeur général, déclare : "La technologie d'EQTEC est l'une des meilleures solutions pour les deux défis. Elle relève le défi de la charge de base, elle soutient la sécurité et l'indépendance énergétiques, et elle est propre, éprouvée et évolutive. L'opportunité de marché est vaste, notre technologie est au cœur de la nouvelle infrastructure énergétique qui peut produire de l'électricité, de la chaleur et des carburants décarbonés et elle est prête à être déployée, de manière rentable, maintenant. À bien des égards, 2022 a été pour nous un catalyseur dans l'accélération de notre stratégie visant à travailler avec des partenaires plus solides pour le développement de projets et d'usines fonctionnant avec les solutions EQTEC, et les progrès que nous avons débloqués au cours du second semestre de 2022 suggèrent que cela portera ses fruits pour nous en 2023."

En septembre dernier, Eqtec avait affiché un bond de ses revenus à 3,0 millions d'euros pour le semestre clos le 30 juin, contre 481 720 euros un an plus tôt. La perte avant impôts a été réduite à 2,2 millions d'euros, contre 4,0 millions d'euros.

Cours actuel de l'action : stable à 0,28 pence chacun

Variation sur 12 mois : baisse de 71%

