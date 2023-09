EQTEC PLC est une société irlandaise spécialisée dans la valorisation des déchets. La société utilise sa technologie avancée de gazéification pour produire de l'énergie verte et sûre à partir de plus de 62 types de matières premières différentes, telles que les déchets municipaux, agricoles et industriels, la biomasse et les plastiques. La société collabore avec des exploitants de déchets, des développeurs, des technologues, des entrepreneurs en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) et des fournisseurs de capitaux pour construire des infrastructures durables d'élimination des déchets et d'énergie verte. Elle opère à travers deux segments : Production d'énergie et Vente de technologies. Le secteur de la vente de technologies est engagé dans la vente de technologies de gazéification et de services d'ingénierie et de conception associés. Le secteur de la production d'électricité est engagé dans le développement et l'exploitation de centrales de production d'électricité et de chaleur à partir d'énergies renouvelables. Ses projets de gazéification convertissent les déchets en énergie propre, en hydrogène, en biocarburants, en gaz naturel synthétique (GNS) et en biochar à partir de diverses sources. L'entreprise est présente sur sept marchés.