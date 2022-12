MISES À JOUR COMMERCIALES : Logistics Development achète des actions d'Alliance Pharma

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Logistics Development Group PLC - Société d'investissement basée à Londres - Acquiert 12,8 millions d'actions dans Alliance Pharma PLC, au prix moyen de 0,46 GBP chacune, soit 5,9 millions GBP au total. Détient une participation de 2,4% dans Alliance Pharma.

----------

Palace Capital PLC - Société d'investissement immobilier basée à Londres - Termine des cessions d'immeubles d'investissement d'une valeur de 7,6 millions GBP depuis fin septembre, avec une prime totale de 3% par rapport à la valeur comptable de fin mars. Dit que la dette brute au mercredi a baissé de 11% depuis la fin septembre à 79,3 millions GBP.

----------

PipeHawk PLC - Fournisseur de technologie pour les autoroutes et les industries automobile, ferroviaire et aérospatiale basé à Hampshire, Angleterre - Déclare que les commandes pour QM Systems depuis le début de l'année sont d'un montant "sain" de 4,3 millions GBP. L'exercice financier de PipeHawk court jusqu'au 30 juin. "J'ai également le plaisir d'annoncer que QM Systems a signé un autre accord de fabrication sous contrat avec Fast MDx, une société de diagnostic moléculaire basée au Royaume-Uni, afin de fournir un système de test de diagnostic moléculaire semi-automatique à faible coût et à haut débit, destiné aux patients", déclare le président Gordon Watt,

----------

Celadon Pharmaceuticals PLC - Fabricant et fournisseur de médicaments à base de cannabinoïdes basé à Londres - Effectue les soumissions nécessaires auprès de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé dans le cadre de l'enregistrement des bonnes pratiques de fabrication. "Celadon peut confirmer qu'aucun problème critique n'a été soulevé par la MHRA au cours de l'inspection. Dans le cadre de l'audit, la Société a également envoyé des échantillons de son API à un tiers indépendant pour des tests analytiques. La société est heureuse d'annoncer que les tests ont confirmé des résultats positifs pour tous les lots, avec un produit API de haute qualité, cohérent et de qualité pharmaceutique", ajoute Celadon. La société prévoit de recevoir la marque GMP de la MHRA au premier trimestre 2023.

----------

Eqtec PLC - Société de gazéification basée à Cork, en Irlande, qui se concentre sur la transformation des déchets en énergie durable - Confirme l'achèvement des travaux mécaniques et électriques de son centre de développement du marché italien près de Castiglione d'Orcia, en Toscane, en Italie. Eqtec ajoute : "Tous les équipements ont été livrés sur site, installés et testés individuellement. Il s'agit d'une étape importante où tous les composants mécaniques et électriques sont en place et installés, avec toutes les améliorations apportées à l'usine, y compris le système d'alimentation supplémentaire, le sécheur et l'oxydateur thermique ajoutés pour améliorer la résilience du modèle économique de l'usine." Eqtec indique que la date d'exploitation commerciale est maintenant prévue "au début de la nouvelle année", en raison de retards dans la chaîne d'approvisionnement et de l'arrivée tardive de composants critiques. Le partenaire de coentreprise MetalNRG PLC prend note de l'annonce.

----------

First Tin PLC - Société de développement de l'étain basée à Londres avec des projets en Allemagne et en Australie - Affiche les résultats d'analyse des deux premiers trous de forage du programme sur l'actif Tellerhauser en Allemagne. "Les deux trous de forage ont été conçus pour confirmer les résultats de forages antérieurs effectués par Wismut dans les années 1970, qui ont recoupé une minéralisation d'étain à haute teneur en profondeur, le long des ressources connues du projet Tellerhauser, et pour augmenter les ressources indiquées", ajoute First Tin.

----------

Beowulf Mining PLC - Développeur et explorateur de ressources naturelles axé sur la région nordique - Salue une "importante minéralisation de graphite en paillettes" au prospect Raapysjarvi. "Avoir une intersection à haute teneur avec 26% de carbone graphitique total est formidable et dans l'ensemble, ce sont des résultats d'analyse très encourageants", déclare le directeur général Kurt Budge.

----------

Clean Power Hydrogen PLC - une entreprise de technologie de l'hydrogène vert basée à Doncaster, en Angleterre - signe un accord de développement avec Fabrum Solutions Ltd, basée en Nouvelle-Zélande. L'accord concerne le développement de l'électrolyseur sans membrane de Clean Power. "Fabrum fournira en outre un soutien technique pour accélérer le développement final de la technologie [Clean Power], y compris le développement de sous-systèmes de la séparation cryogénique des gaz et le développement du système complet. Ce soutien au développement sera axé sur l'exploitation sûre et efficace du système de séparation cryogénique des gaz à l'échelle de 1 mégawatt et au niveau d'exploitation élargi jusqu'à une échelle nominale de 2MW", indique Clean Power.

----------

GreenRoc Mining PLC - Société minière basée à Londres et spécialisée dans les projets miniers au Groenland - Entreprend le placement de 400 000 nouvelles actions à 4,5 pence chacune, levant ainsi 18 000 GBP au total, dans le cadre d'une option de courtier. Les fonds serviront à soutenir le projet de graphite Amitsoq dans le sud du Groenland, ajoute GreenRoc. Jeudi, GreenRoc a communiqué les résultats d'analyse d'Amitsoq. Les résultats ont confirmé "des intersections de graphite à haute teneur constante". Alba Mineral Resources PLC a pris note des deux annonces. Elle détient une participation de 51% dans GreenRoc.

----------

Sound Energy PLC - société de gaz en amont axée sur le Maroc - Déclare que le bureau des hydrocarbures du Maroc approuve la demande de la société d'entrer dans la première période complémentaire facultative dans le cadre des permis d'exploration de Grand Tendrara. Cette période s'étend sur deux ans, jusqu'au 1er octobre 2024. "L'engagement de travail pour la première période complémentaire comprend le forage d'un puits d'exploration avec un objectif triasique", déclare Sound Energy. L'Office accepte une demande de prolongation de 12 mois aux permis d'exploration d'Anoual et de Sidi Moktar. Sound Energy détient 75% de chacune des sociétés Grand Tendrara, Anoual et Sidi Moktar.

----------

Uru Metals Ltd - Investisseur et développeur de projets miniers basé à Toronto - Déclare que l'audit annuel est toujours en cours et prévient que la société ne sera pas en mesure de publier les résultats de l'exercice clos le 31 mars avant la date limite du 31 décembre. Elle ne sera pas non plus en mesure d'annoncer les résultats intermédiaires avant la date limite, qui tombe également le 31 décembre. Les actions seront suspendues de la négociation sur l'AIM à compter du 3 janvier. "La société prévoit d'annoncer les résultats de l'exercice 22, de publier le rapport annuel et les comptes de l'exercice 22 et d'annoncer les résultats intermédiaires au plus tard le 31 janvier 2023", déclare Uru.

----------

Gunsynd PLC - société d'investissement basée à Londres et axée sur le secteur des ressources naturelles, des sciences de la vie et de l'alcool - note que Pacific Nickel Mines Ltd, société détenue, a déposé une demande de bail minier pour le projet de nickel Jejevo sur l'île Isabel dans les îles Salomon. "Pacific Nickel a également déclaré qu'elle prévoyait d'atteindre la pleine production sur le projet de nickel Kolosori dans le courant de l'année 2023", ajoute Gunsynd.

----------

Aquila European Renewables PLC - Fonds d'investissement basé à Londres - L'actif solaire de Jaen est désormais opérationnel, la construction étant terminée. Jaen se trouve dans le sud de l'Espagne et fait partie du portefeuille Greco, qui a été acquis pour 42,5 millions d'euros en mars. En outre, l'entreprise déclare avoir décroché un contrat d'achat d'électricité de sept ans avec paiement à la production pour l'actif solaire de Guillena. L'accord a été signé avec Statkraft Markets GmbH à un "prix attractif".

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.