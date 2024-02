(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés cette semaine et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Plant Health Care PLC - fabricant de produits biologiques pour l'agriculture - déclare que le Mexique approuve le nouveau fongicide peptidique Saori. Le produit permet aux agriculteurs de lutter contre les maladies végétales nuisibles. "La société lancera Saori à la fin du troisième trimestre 2024 par l'intermédiaire de ses principaux distributeurs pour une utilisation par les agriculteurs qui cultivent des baies, des raisins, des concombres, des tomates et d'autres cultures de solanacées et de cucurbitacées au Mexique", indique la société.

NARF Industries PLC - groupe de cybersécurité basé à Londres et spécialisé dans le renseignement sur les menaces de haut niveau et la sécurité des infrastructures critiques - obtient de nouveaux ordres de mission d'une valeur totale de 1,6 million USD dans le cadre de son contrat omnibus exclusif avec le gouvernement américain. Steve Bassi, directeur général, déclare : "Ce dernier contrat dans le cadre de notre contrat omnibus exclusif avec le gouvernement américain représente notre travail croissant sur les systèmes pour soutenir les opérations actuelles de cyberdéfense du gouvernement américain."

Eqtec PLC - Société de technologie de conversion thermochimique basée à Cork, en Irlande - constate un retard dans le traitement des fonds versés à Eqtec par Verde Corp. En conséquence, les deux parties ont modifié le pacte de souscription afin que les fonds soient reçus au plus tard le mercredi de la semaine prochaine. "Verde a fait savoir à la société que le paiement des 500 000 GBP de fonds de souscription initiale devrait être transféré à la société dans les plus brefs délais", indique Eqtec.

Powerhouse Energy Group PLC - Entreprise de conversion de déchets non recyclables en énergie basée à Bingley, en Angleterre - conclut un accord de cinq ans avec la société australienne National Hydrogen Ltd, axé sur le déploiement de plusieurs projets basés sur l'hydrogène en Australie, en Italie, en Suisse et à Hong Kong. Engsolve, une unité de Powerhouse, se chargera de la conception technique des installations, qui seront entièrement financées par National Hydrogen. Powerhouse ajoute : "Powerhouse ne sera pas tenue de contribuer au capital de ces projets. Au lieu de cela, la collaboration sera basée sur un modèle de droits de licence et de redevances. Cet accord établit une relation à long terme entre Powerhouse et National H2, tout en fournissant potentiellement une source de revenus à long terme pour le groupe".

VH Global Sustainable Energy Opportunities PLC - Investisseur londonien dans les infrastructures énergétiques - La société a augmenté la taille de son rachat, estimant que le prix actuel de l'action "sous-évalue matériellement la société". Elle a augmenté le montant de son rachat de 10 millions de livres sterling, le portant ainsi à 20 millions de livres sterling. Cette mesure s'explique par la "déconnexion persistante entre la valeur du portefeuille de GSEO et la valeur déduite du cours de son action". L'entreprise investit dans les infrastructures énergétiques.

abrdn European Logistics Income PLC - fonds d'investissement axé sur l'immobilier logistique européen - La valeur nette d'inventaire par action chute de 6,4 % au dernier trimestre pour atteindre 93,4 centimes d'euro au 31 décembre, contre 99,8 centimes à la fin du mois de septembre. La valeur du portefeuille diminue de 3,9 % à 633,81 millions d'euros, "sous l'effet d'un mouvement continu des rendements vers l'extérieur", bien qu'il note que certains indicateurs économiques à moyen terme sont en train de se redresser.

Molten Ventures PLC - Société de capital-risque basée à Londres - Acquisition d'une position secondaire dans Seedcamp Fund III. Elle achète une participation de 19 % dans le fonds pour 8,5 millions d'euros. Molten ajoute : "Ce fonds millésimé 2016 contient un portefeuille de sociétés technologiques disruptives à forte croissance, avec plus de 80% de la valeur concentrée dans six actifs matures et éprouvés dans des segments de marché attractifs : Revolut, Pleo, Grover, WeFox, Thriva et Curve. Le groupe n'envisage pas de financement supplémentaire pour les entreprises du portefeuille sous-jacent".

Primorus Investments PLC - Investisseur londonien spécialisé dans les entreprises et les actifs de petite et moyenne capitalisation - Reçoit un produit en espèces de 6,1 millions d'USD après l'acquisition de Payapps par Autodesk, société cotée à New York. L'entreprise indique qu'elle réfléchit à la manière dont elle pourrait utiliser ces liquidités. Primorus ajoute : "La réception de ces fonds permet une augmentation substantielle de la trésorerie de la société. Le conseil d'administration de la société étudie diverses options pour redonner de la valeur aux actionnaires tout en maintenant suffisamment de capital dans la société pour continuer à mettre en œuvre sa stratégie d'investissement. Une nouvelle annonce sera faite en temps voulu."

Fidelity Emerging Markets Ltd - fonds d'investissement visant une croissance du capital à long terme par le biais d'une exposition aux sociétés des marchés émergents - procédera à une offre publique d'achat portant sur un maximum de 15 % du capital social émis. Le prix par action correspondra à une décote de 2 % par rapport à la valeur nette d'inventaire et au revenu par action.

Starwood European Real Estate Finance Ltd - investisseur qui gère la dette immobilière senior et mezzanine au Royaume-Uni et en Europe - Prévoit une quatrième distribution de capital d'environ 20 millions de livres sterling par le biais d'un rachat partiel obligatoire d'actions au prix de 1,0308 livre sterling chacune.

Metals One PLC - Développeur de projets de métaux en Finlande et en Norvège - Se félicite des "intersections significatives de minéralisation" au projet Black Schist de nickel, de zinc, de cuivre et de cobalt. Elle prévoit maintenant d'"élargir son portefeuille d'actifs de haute qualité dans ce style de minéralisation économiquement important". "La stratégie de la société consiste à montrer une voie claire vers l'extraction économique de ses actifs. Cela inclut l'ambition à plus long terme de définir potentiellement une ressource de 200 Mt dans la région de Paltamo, dont l'échelle pourrait soutenir un approvisionnement significatif en minéraux essentiels pour le marché européen à ce que Metals One prévoit être un faible coût de production", ajoute Metals One.

88 Energy Ltd - Société d'exploration pétrolière axée sur l'Alaska - Le transfert à 88 Energy d'une participation directe de 20 % dans PEL 93 a lieu, après approbation du ministère namibien des mines et de l'énergie. La première étape de la contrepartie s'élève à 700 000 millions de dollars, avec un report de 3 millions de dollars sur le programme de travail de 2024.

Alba Mineral Resources PLC - société d'exploration minière axée sur l'Europe du Nord - déclare avoir prélevé plus de 40 échantillons au niveau n° 4 de la cible Llechfraith, qui fait partie de la mine d'or de Clogau-St David dans le nord du Pays de Galles. Elle indique que 25 échantillons ont été traités pour produire des concentrés de minéraux lourds. "La majorité des concentrés produits à ce jour contiennent une proportion significative de sulfures, y compris des grains d'or discrets", indique Alba. Au projet d'exploration aurifère Dolgellau, l'entreprise ajoute : "Le levé géophysique aéroporté entrepris sur les principales cibles aurifères régionales d'Alba est terminé. En conséquence, une notification a été faite en vertu des droits de développement autorisés en ce qui concerne l'intention de la société de procéder à un programme de creusement de tranchées à la décharge".

First Class Metals PLC - Société d'exploration axée sur l'Ontario (Canada) - Réalisation d'un placement privé de 3,7 millions d'actions à 4,5 pence chacune, ce qui a permis de lever 166 500 GBP. La levée de fonds a été réalisée auprès d'un seul investisseur privé existant.

RBG Holdings PLC - Société de services juridiques et professionnels basée à Londres - annonce son intention de lever 700 000 GBP supplémentaires dans le cadre d'une offre au détail de 7,8 millions d'actions à 9,0 pence chacune. Cette opération fait suite à un placement de 1,6 million de livres sterling et à une souscription de 1,2 million de livres sterling, toutes deux à 9,0 pence l'action. Les fonds permettront de "réduire l'utilisation des facilités [de prêt] de HSBC" et d'alléger la pression sur la gestion de la trésorerie.

TruSpine Technologies PLC - société de dispositifs médicaux - reçoit un avis de réquisition d'un groupe d'actionnaires souhaitant "certains changements au sein du conseil d'administration". TruSpine déclare : "La société a reçu des conseils concernant la validité de l'avis de réquisition, qui a été confirmée comme invalide. Les actionnaires demandeurs ont été informés et il leur est conseillé de ne rien faire pour l'instant."

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

