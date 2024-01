Equals Group Plc est une société de technologie financière basée au Royaume-Uni. La société est principalement engagée dans la fourniture de services bancaires et de devises étrangères. Ses secteurs d'activité sont les suivants : cartes de change, paiements internationaux, solutions, Travel Cash, services bancaires et services centraux. Elle propose aux petites et moyennes entreprises une série de produits de paiement, notamment des opérations de change, des solutions de cartes prépayées, des paiements plus rapides et des comptes sur lesquels les recettes peuvent être créditées et les paiements effectués. La société propose des services de transfert d'argent aux entreprises et aux particuliers par le biais de cinq canaux interconnectés : les paiements internationaux, la plateforme de dépenses d'entreprise, les comptes courants et l'argent de voyage, qui comprend des cartes de devises et des devises physiques. Le canal des paiements internationaux permet d'effectuer des opérations de change par virement électronique directement sur les comptes bancaires. Il propose des comptes d'entreprise et de détail dotés de toutes les fonctionnalités de paiement, telles que les débits directs et les cartes de débit.