MISES À JOUR COMMERCIALES : Equals dépasse les prévisions du marché ; Pebble en ligne

Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

Equals Group PLC - société londonienne de paiements pour les petites et moyennes entreprises - Déclare que le revenu en 2022 augmente de 59% pour passer de 44,1 millions de GBP à 69,7 millions de GBP et que le bénéfice brut grimpe de 39% pour passer de 24,0 millions de GBP à 33,6 millions de GBP. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement augmentera de 79 %, passant de 6,7 millions de GBP à 12,0 millions de GBP, un résultat supérieur aux attentes du marché.

Pebble Group PLC - fournisseur de technologies et de services axés sur l'industrie des produits promotionnels - Déclare que les résultats de 2022 seront conformes aux attentes actuelles du marché. S'attend à un chiffre d'affaires de 133 millions de GBP, contre 115,1 millions de GBP en 2021. Pour déclarer un Ebitda ajusté "approchant" les 18 millions de GBP, en hausse par rapport aux 15,4 millions de GBP.

R&Q Insurance Holdings Ltd - assureur non-vie spécialisé - Déclare que son programme R&Q Accredited a approuvé sept nouveaux programmes en décembre. "Ces programmes commenceront à souscrire des affaires au cours du premier trimestre de 2023", ajoute R&Q. Les programmes devraient atteindre un total de primes brutes souscrites d'environ 130 millions USD au cours des 12 à 15 prochains mois.

DP Poland PLC - exploitant de magasins et de restaurants Domino's pizza en Pologne et en Croatie - Déclare que les ventes totales du système en Pologne augmentent de 20% en 2022 par rapport à 2021. Rien qu'au quatrième trimestre, elles augmentent de 12 % en glissement annuel. Les ventes du système à périmètre constant en Pologne s'améliorent de 21% en 2021 et de 13% au quatrième trimestre. En Croatie, les ventes totales de systèmes font un bond de 93 % en 2022 par rapport à 2021. Au quatrième trimestre, les ventes totales de systèmes font un bond de 82 % en glissement annuel. Les ventes de systèmes comparables augmentent de 8,7 % en 2022 par rapport à 2021 en Croatie, et de 20 % en glissement annuel au quatrième trimestre.

Grand Vision Media Holdings PLC - société de publicité extérieure et de marketing numérique - Reconnaît la hausse du cours de l'action qui s'est produite lundi, mais explique qu'elle ne connaît "aucune raison commerciale ou opérationnelle pour cette hausse". Grand Vision ajoute : "La société continue de naviguer à travers les perturbations causées par Covid, qui ont été plus prononcées en Chine, les restrictions sur Covid ayant été récemment assouplies." Les actions de la société ont clôturé en baisse de 45% à 3,00 pence chacune à Londres mardi. Elles avaient été multipliées à 5,50 pence lundi, contre 1,25 pence vendredi.

BlueRock Diamonds PLC - producteur de diamants axé sur l'Afrique du Sud - Il émet un avertissement sur la baisse de la production et déclare que les pourparlers visant à régler le financement avec les créanciers ont échoué. BlueRock a déclaré avoir échoué dans ses tentatives de parvenir à un arrangement avec Mark Poole et Tim Leslie concernant les notes de prêt. Le solde impayé des notes s'élève à 361 667 GBP. "M. Leslie a notifié son intention de présenter une requête de liquidation si le montant impayé sur la note de prêt n'est pas réglé avant le 13 janvier 2023. BlueRock Diamonds a écrit à l'avocat de M. Leslie afin de poursuivre les discussions et attend une réponse", a déclaré la société. En outre, elle a déclaré que le montant dû à Teichmann South Africa pour une facilité de prêt liée à Kareevlei est passé à plus de 74 millions de ZAR, soit environ 3,5 millions de GBP. "Les discussions se poursuivent avec TSA concernant son soutien continu à Kareevlei, cependant, aucun engagement n'a été reçu et il est peu probable que la société soit en mesure de réduire le montant prélevé dans le cadre de la facilité pour se conformer aux conditions de l'accord", a ajouté BlueRock. En outre, elle a déclaré que la production de sa mine de Kareevlei en Afrique du Sud était "inférieure à l'objectif", l'actif ayant été fermé pendant les fêtes de fin d'année. "Des dispositions ont été prises pour une adjudication de diamants en décembre afin de faciliter le flux de trésorerie pour le mois. La baisse des prix des diamants signalée précédemment s'est poursuivie, cependant, les revenus de décembre n'ont pas été significativement inférieurs aux prévisions de la direction", a ajouté BlueRock.

First Class Metals PLC - société d'exploration de métaux à la recherche de découvertes de métaux à grande échelle au Canada - Reçoit les premiers résultats d'analyse de la campagne de terrain 2022 au projet Enable, avec des conclusions comprenant " un nouvel indice d'or ". Enable est basé à l'ouest de Marathon, en Ontario. "Les travaux de terrain effectués par la FCM en 2022 ont considérablement amélioré le potentiel futur de la propriété, notamment avec l'identification d'un nouvel "indice". On espère que d'autres travaux permettront d'étendre la zone de veines de quartz. La FCM est suffisamment encouragée par les travaux réalisés à ce jour pour commencer la rédaction d'une demande de permis d'exploration ", commente le directeur général Marc Sale.

BWA Group PLC - société d'exploration minière possédant des licences au Cameroun et au Canada - Déclare continuer à envisager des "sources alternatives de capital", y compris l'émission de billets de prêt et la cession d'actifs. Envisage également de rechercher "des capitaux supplémentaires au niveau des filiales". "Le conseil d'administration est conscient des difficultés actuelles à lever des fonds sur les marchés d'actions publics et prend les conseils professionnels appropriés et, par conséquent, la société continue d'être soutenue par ses administrateurs, associés et actionnaires par le biais de prêts à court terme", ajoute la BWA. En outre, la société affirme qu'elle a encore deux licences supplémentaires contiguës de sables minéraux lourds pour le rutile qu'elle a demandées.

Serabi Gold PLC - Mineur d'or axé sur le Brésil - Déclare une production d'or de 7 798 onces au quatrième trimestre, portant sa production annuelle totale à 31 819 onces. Cela dépasse ses prévisions de production pour 2022 de 30 000 onces. Le directeur général Mike Hodgson déclare : "Le quatrième trimestre a été quelque peu transitoire, car nous avons déplacé certaines équipes et flotte minières du gisement de Sao Chico vers Coringa. À ce jour, le gisement de Coringa est en phase de développement et c'est à partir de 2023 que nous verrons la première production s'arrêter, ce qui entraînera une augmentation du niveau de minerai de Coringa livré à l'usine de Palito. Il a donc été particulièrement agréable de maintenir une production minière stable à partir des opérations de Palito, même avec des niveaux réduits de main-d'œuvre et d'équipement."

Atalaya Mining PLC - producteur de cuivre avec des actifs en Espagne - Déclare que la production de cuivre à Proyecto Riotinto en Espagne s'élève à 13 969 tonnes au quatrième trimestre, contre 13 872 l'année précédente. La production de l'année entière tombe à 52 269 tonnes, contre 56 097 en 2021. Pour 2023, les guides pour une production entre 53.000 et 55.000 tonnes. "La société s'attend à ce que les solides performances opérationnelles affichées au cours des derniers trimestres se poursuivent en 2023, l'usine de Riotinto maintenant un débit supérieur à la capacité nominale et les teneurs en cuivre s'améliorant par rapport aux niveaux de 2022", ajoute Atalaya.

Hydrogen Future Industries PLC - société d'investissement axée sur le secteur de l'hydrogène - Investit dans Tower Green Holdings Ltd, un développeur d'installations de production et de distribution d'hydrogène qui construit un centre dans le sud-ouest de l'Angleterre. HFI investit 100.000 GBP, prenant une participation de 20% dans Tower Green. Dit que 50 000 GBP sont réglés en espèces et 50 000 GBP en 500 000 actions HFI au prix de 10 pence chacune.

