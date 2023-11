Communiqué officiel de EQUASENS

Villers-lès-Nancy, le 23 novembre 2023 – 18:00 (CET)

Acquisition de l’allemand ADV et naissance de PHARMAGEST Germany

EQUASENS, en association avec ARZ HAAN, un des leaders sur le marché de la Santé en Allemagne, acquiert au travers d’une Holding détenue à 6% par ARZ HAAN et 94% par EQUASENS, la société allemande ADV (Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG) qui devient PHARMAGEST Germany.

PHARMAGEST Germany investira dans le développement de briques technologiques et techniques ainsi que dans un réseau commercial pour renforcer l’offre logicielle d’ADV.

investira dans Cette opération est une nouvelle étape dans la stratégie d’EQUASENS, déjà présente sur le marché de l’observance en Allemagne avec sa filiale spécialisée dans la commercialisation du pilulier et du robot MultiMeds. EQUASENS se renforce ainsi sur son cœur de métier, la pharmacie, sur le marché outre-Rhin.

EQUASENS acquiert la société ADV.

EQUASENS, éditeur leader en logiciel santé (Euronext Paris™ - Compartiment A - ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS) annonce ce jour l’acquisition de 100% du capital de la société AD Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG (ADV) en association avec la société ARZ HAAN.

La société ADV, créée en 1986 est spécialisée dans l’informatique officinale. Editeur indépendant, ADV est reconnue en Allemagne pour la qualité et l’étendue de son offre, sa grande proximité client ainsi que sa réactivité pour adapter ses solutions aux évolutions du marché.

ADV a développé le logiciel métier GAWIS, une solution basée sur des technologies éprouvées et performantes, et qui dispose d’une offre extrêmement complète de modules et des services : aide à la dispensation, facturation, traitement des commandes, décisionnel, etc. Afin de pouvoir répondre à toutes les demandes du marché allemand, GAWIS est connecté à tout un écosystème de solutions complémentaires : bornes libre-service et linéaires digitaux, robots de dispensation, bornes d’encaissement. Le logiciel est parfaitement adapté à la configuration du marché outre-Rhin ainsi qu’aux évolutions du secteur de la santé en Allemagne, en pleine transformation numérique, à l’instar des autres marchés européens.

ADV développe également le logiciel d’officine Optipharm et détient à 100% OPTIPHARM PLUS GmbH, la société éditrice de cette solution. Avec ses deux logiciels, GAWIS et Optipharm, et ce malgré l’absence d’équipe commerciale, ADV a équipé près de 400 officines en Allemagne sur un total de 17.500 pharmacies. ADV devient PHARMAGEST Germany à compter du 1er décembre 2023.





Le Directeur des Opérations d’ADV, Rupert SIERP commente : « Le système de santé allemand est à la veille d'un grand bouleversement et ADV doit donc faire face à des défis complexes. Avec EQUASENS comme maison mère, ADV a trouvé un partenaire solide et expérimenté qui a à cœur l’efficacité métier des pharmacies. Nos équipes existantes restent à la disposition des utilisateurs d'ADV et d'Optipharm, comme elles l'ont toujours été, et sont en outre soutenues activement par des spécialistes d'EQUASENS. Ainsi, ADV continuera de croître et de développer, en collaboration avec EQUASENS, des solutions innovantes pour le marché allemand des pharmacies. »





Création d’une Holding EQUASENS Germany en association avec la société ARZ HAAN

Avec neuf filiales opérationnelles et un millier de collaborateurs répartis sur plus de dix sites, ARZ HAAN AG est un des principaux prestataires de services du système de santé allemand. A travers ses filiales spécialisées, le Groupe développe et commercialise des concepts de services innovants pour le secteur de la santé. Son large spectre d’offres, allant de solutions logicielles à des services de financement digitaux, permet au Groupe de soulager les professionnels de santé dans leur travail quotidien. Plus de 17.000 clients, dont 4.000 pharmacies, issus de 30 groupes professionnels différents font confiance à la performance et à la force d'innovation du groupe d'entreprises.

Philipp Siebelt, porte-parole du Groupe ARZ HAAN, souligne : "En tant qu'entreprise indépendante avec plus de 50 ans d'histoire, le soutien aux activités cœur de métier des pharmacies d’officine est au centre de notre stratégie. Avec la joint-venture au sein d'EQUASENS Germany, nous poursuivrons notre engagement en faveur de la pérennité de la profession officinale en Allemagne".





Une nouvelle étape dans la stratégie d’EQUASENS outre-Rhin,

L’acquisition d’ADV, éditeur expert du marché officinal outre-Rhin en association avec ARZ HAAN, société leader dans les services aux professionnels de santé, permet à Equasens de s’installer sur le marché allemand des logiciels de gestion d’officine.

L’apport en technologies, l’approche patient-centrée des logiciels européens et le dynamisme commercial du Groupe vont permettre à PHARMAGEST Germany de devenir dans les prochaines années un acteur significatif en Allemagne. « Notre objectif est de devenir l’un des trois éditeurs leaders en Allemagne d’ici 5 ans en apportant une solution disruptive dans un marché où la transformation numérique est en plein essor » conclut Denis Supplisson, Directeur Général du Groupe Equasens.

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, qui compte aujourd’hui plus de 1200 collaborateurs en Europe, est le premier éditeur de solutions informatiques de Santé en termes de diversité de métiers et de parts de marché.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échanges de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient.

