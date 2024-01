Communiqué officiel de EQUASENS

Villers-lès-Nancy, le 2 janvier 2024 – 18:00 (CET)

Prise de participation majoritaire dans DIGIPHARMACIE,

Expert en digitalisation et gestion des factures en pharmacie

Avec cette opération, le Groupe Equasens : Renforce son offre de solutions pour les professionnels de santé et ancre sa position de leader européen des solutions digitales en santé. Répond à la demande croissante liée à la prochaine obligation de dématérialisation des factures en France. Permet aux pharmaciens de recouvrir du temps pharmaceutique pour leurs patients dans un contexte de difficulté croissante de recrutement en France et en Europe.



Le Groupe Equasens, éditeur leader en logiciel santé (Euronext Paris™ - Compartiment A - ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS) annonce ce jour une prise de participation majoritaire, à hauteur de 70%, au capital de la start-up DIGIPHARMACIE.

Une jeune entreprise innovante et rentable

Basée en Ile-de-France et créée en 2019, DIGIPHARMACIE est un pure player dans le domaine de la digitalisation des factures fournisseurs des officines. Proposant un service SaaS à destination des pharmacies, la start-up française, dirigée par Yonathan BLAJMAN, David CHALOM et Jonathan FITOUSSI, possède une forte composante technologique dans son ADN : la solution permet aux pharmacies de collecter, centraliser et archiver automatiquement leurs factures fournisseurs ainsi que de digitaliser et structurer les flux par intelligence artificielle vers les logiciels de leurs experts comptables. L’offre clés en mains de DIGIPHARMACIE s’adresse également à l’industrie pharmaceutique. Elle répond ainsi à l'obligation d’envoi et de réception des factures dématérialisées prévue pour le 1er septembre 2026.

Avec près de 70% des Pharmacies françaises utilisatrices de la solution (13 000 pharmacies clientes), près de 300 cabinets comptables, parmi lesquels figurent d'importants groupes nationaux et fort d’un accord avec près de 80% des groupements de Pharmacies, DIGIPHARMACIE traite plus de 1 million de factures chaque mois sur sa plateforme.

DIGIPHARMACIE a remporté le Prix de l’Innovation 2023 PharmagoraPlus.

« Cette prise de participation majoritaire dans Digipharmacie est une nouvelle preuve de l'engagement du Groupe Equasens à soutenir les start-up innovantes », précise Denis SUPPLISSON, Directeur Général d'Equasens. « DIGIPHARMACIE est rentable depuis sa création en 2019 et est très rapidement devenue leader sur son marché. Cette opération nous permet de proposer une solution complète et disruptive aux pharmaciens et à leurs experts comptables pour répondre à leurs besoins en matière de dématérialisation des factures. »

« Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe Equasens, qui nous apporte une expertise et un soutien précieux pour poursuivre notre croissance et notre développement. » déclare Yonathan BLAJMAN, pharmacien et co-fondateur de DIGIPHARMACIE, « Grâce à cette alliance, nous sommes désormais en mesure de proposer une offre plus complète et plus innovante à nos clients, et de répondre aux besoins croissants en dématérialisation de l’écosystème de la santé de manière plus efficace et efficiente. »

La digitalisation des factures : une tendance incontournable pour les professionnels de santé en France.

La prise de participation majoritaire dans DIGIPHARMACIE par Equasens est une étape importante dans la transformation numérique en santé. Elle permet aux deux entreprises de proposer une solution complète, en réponse à l'obligation de réception des factures dématérialisées prévue pour le 1er septembre 2026.

Gain de temps et amélioration de l'efficacité au back-office : la solution DIGIPHARMACIE permet de simplifier et d'automatiser les processus de gestion des factures, ainsi que le lettrage des LCR. Environ 10 heures par mois sont ainsi libérées (données DIGIPHARMACIE) pour permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur des tâches plus stratégiques et à valeur ajoutée au service des patients.

back-office : la solution DIGIPHARMACIE permet de simplifier et d'automatiser les processus de gestion des factures, ainsi que le lettrage des LCR. Environ 10 heures par mois sont ainsi libérées (données DIGIPHARMACIE) pour permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur des tâches plus stratégiques et à valeur ajoutée au service des patients. Réduction des coûts et amélioration de l’empreinte carbone : la dématérialisation des factures permet de réduire les impressions, supprime l’archivage papier et simplifie le traitement des factures.

: la dématérialisation des factures permet de réduire les impressions, supprime l’archivage papier et simplifie le traitement des factures. Amélioration de la sécurité : la digitalisation des factures via DIGIPHARMACIE permet de sécuriser le stockage des données sur des serveurs en ligne hautement sécurisés.

: la digitalisation des factures via DIGIPHARMACIE permet de sécuriser le stockage des données sur des serveurs en ligne hautement sécurisés. Amélioration de la qualité et de la traçabilité des données : la solution DIGIPHARMACIE permet de suivre en temps réel l'état des factures et de garantir la qualité des données, facilitant leur traitement par les logiciels de gestion des professionnels de santé et de leurs experts comptables.

: la solution DIGIPHARMACIE permet de suivre en temps réel l'état des factures et de garantir la qualité des données, facilitant leur traitement par les logiciels de gestion des professionnels de santé et de leurs experts comptables. Parcours utilisateur simplifié avec une application mobile permettant aux pharmaciens : d’intégrer les factures via une photo, d’intégrer des notes de frais, de disposer d’un coffre-fort dans lequel ils pourront déposer tous documents importants et/ou sensibles.

permettant aux pharmaciens :

La coopération entre les deux entreprises va permettre d’envisager des fonctions étendues pour simplifier et sécuriser encore plus le travail administratif des pharmaciens. Elle permettra aussi d’étendre le modèle à d’autres professionnels de santé.

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, qui compte aujourd’hui plus de 1400 collaborateurs en Europe, est le premier éditeur de solutions informatiques de Santé en termes de diversité de métiers et de parts de marché.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l'actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et surLinkedIn

