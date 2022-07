EQUASENS (ex - PHARMAGEST INTERACTIVE) : Le Groupe complète 3 prises de participation majoritaire

Villers-lès-Nancy, le 28 juillet 2022 - 18h00 (CET)

LE GROUPE EQUASENS (anciennement PHARMAGEST INTERACTIVE)

COMPLETE 3 PRISES DE PARTICIPATION MAJORITAIRE

Le Groupe Equasens détient désormais : 76,11% de CAREMEDS (l’acquisition du solde de 23,89% est prévue sous conditions au T4 2022) 100% de MULTIMEDS 100% d’I-MEDS (CAREMEDS 60% et EQUASENS 40%)



Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment A - ISIN : FR0012882389) annonce aujourd’hui avoir complété sa prise de participation majoritaire dans trois de ses filiales.

L'observance thérapeutique est un enjeu capital au niveau européen dans la prise en charge des patients âgés ou atteints de maladies chroniques.

C’est pourquoi dès 2017, le Groupe a renforcé sa présence sur le marché de la PDA (Préparation des Doses à Administrer) par la prise de participation à hauteur de 51% dans le capital de MULTIMEDS, société irlandaise. Cette prise de participation était accompagnée d’une prise de participation à hauteur de 51,82% dans le capital de CAREMEDS, société anglaise.

Ces sociétés sont spécialisées dans le développement technologique innovant dédié à l’observance thérapeutique. Elles assurent la maîtrise globale de la chaîne de dispensation du médicament à l’unité, depuis sa production jusqu’au chevet du patient :

MULTIMEDS commercialise une solution de PDA (Préparation des Doses à Administrer) manuelle avec un pilulier complet et innovant protégé par brevets ;

CAREMEDS développe une plateforme Cloud sécurisée de traçabilité du circuit du médicament par pilulier. Son système eMAR permet au pharmacien en officine ainsi qu’à l’infirmière ou aide-soignante lors de la délivrance en EHPAD de sécuriser et d'assurer une traçabilité au lot des médicaments préparés en piluliers. La société a par ailleurs développé une application mobile dédiée aux maisons de retraites (CARE HOME).

Si elles sont complémentaires, ces solutions sont également commercialisables de façon indépendante en fonction des besoins des professionnels de santé et déclinables suivant les spécificités de chaque pays. Ces offres sont aujourd’hui distribuées au Royaume-Uni, en France, Espagne, Italie, Portugal et Allemagne.

En 2019, le Groupe Equasens, via CAREMEDS, renforce son positionnement dans ce secteur de la PDA et prend une participation majoritaire à hauteur de 60% dans le capital d’I-MEDS, société allemande ayant pour activité la vente en gros et la distribution d'équipements et d'accessoires pour l'approvisionnement en médicaments des patients et des pharmacies. I-MEDS est un partenaire déterminant dans la distribution de piluliers manuels MULTIMEDS en Allemagne (20% de parts de marché de la PDA manuelle).

En 2022, le Groupe poursuit sa stratégie tournée vers le patient et la bonne observance des traitements. Avec ces prises de participation complémentaires, le Groupe confirme sa volonté de renforcer le développement de cette activité, d’accélérer la diffusion de ces solutions en Europe et de proposer l’offre d’observance la plus large existante sur le marché.

Pour optimiser cette intégration, les activités anglaises dédiées à la sécurisation du médicament entre les pharmacies et les maisons de retraite vont être rattachées à la Division AXIGATE LINK tandis que la partie Pharmacie des autres pays reviendra à la Division PHARMAGEST. Chacune s’étant dotée d’une gouvernance dédiée. Les offres CAREMEDS et MULTIMEDS disposeront d’un potentiel de développement auprès des clients européens de ces Divisions : 12.000 officines et plus de 3. 000 EHPAD équipés en Europe des solutions du Groupe. Parallèlement, les Divisions pourront davantage pénétrer les marchés européens distribués par CAREMEDS et MULTIMEDS en s’appuyant sur leur base installée de clients (notamment au Royaume-Uni, environ 200 distributeurs pharmaciens et plus de 1.000 maisons de retraite équipés de logiciels CAREMEDS et de piluliers MULTIMEDS, soit plus de 80.000 patients adressés) ainsi que leurs réseaux de revendeurs et de distributeurs à l’instar d’I-MEDS.

Ces solutions vont bénéficier de la politique d’anticipation et d’innovation du Groupe et des moyens mis en place : une organisation agile et européenne, multi-professionnels de santé, des communautés R&D multi-pays qui collaborent étroitement, des nouvelles technologies.

Ces différentes opérations vont donc permettre au Groupe Equasens d’accélérer son expansion et sa présence dans plusieurs pays d’Europe. Précisément :

au Royaume-Uni avec le couplage de l’offre de traçabilité de la médication eMAR éditée par CAREMEDS avec celle de gestion des établissements TITANLINK éditée par MALTA INFORMATIQUE (MALTA entend dupliquer son Business Model à l’identique de ce qui a été réalisé et de ce qui fonctionne en Belgique avec MALTA BELGIUM) ;

en Allemagne avec l’enrichissement de l’offre des piluliers manuels MULTIMEDS par les solutions de robotisation de l’officine proposées par le Groupe, et notamment l’ajout des robots AUTOMEDS de remplissage semi-automatique de ces piluliers dont le design et les capacités correspondent parfaitement au marché germanique.

A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg, en Grande-Bretagne et en Allemagne, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

