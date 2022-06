EQUASENS (ex Pharmagest Interactive) intègre le nouveau segment Euronext TECH LEADERS

Villers-lès-Nancy, le 27 juin 2022 - 07h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

EQUASENS (anciennement PHARMAGEST INTERACTIVE)

intègre le nouveau segment Euronext TECH LEADERS

Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment A - ISIN : FR0012882389) est fier d’annoncer son intégration au nouveau segment d’Euronext Paris : l’Euronext Tech Leaders, aux côtés de plus de 100 entreprises européennes technologiques à forte croissance.

Les nouvelles Tech Leaders ont été choisies parmi 700 sociétés Tech cotées sur les marchés d'Euronext, sur des critères de leadership technologique, de capitalisation boursière et de croissance.

Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration du Groupe Equasens déclare à cette occasion : « Nous sommes très fiers qu’Euronext ait sélectionné EQUASENS pour intégrer ce nouveau segment. Le Groupe Equasens, et toutes ses équipes, mettent l’innovation au cœur de leurs actions pour faire de la technologie un outil au service de la santé et du bien-être du plus grand nombre. Tous nos efforts, notre stratégie « Patient centré », et notre Business Model efficace nous permettent aujourd’hui d’intégrer ce nouveau segment. Nous allons gagner en visibilité auprès d’investisseurs internationaux concernés par la tech et pouvoir bénéficier de dispositifs spécifiques proposés par Euronext à l’occasion de la création du prochain indice spécifique à ce nouveau segment. C’est également une excellente nouvelle pour la liquidité de notre titre ».

A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@equasens.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

Pièce jointe