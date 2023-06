Equasens : Assemblée Générale Ordinaire Annuelle – Avis de Convocation et Mise en ligne des documents préparatoires

Villers-lès-Nancy, le 9 juin 2023 - 18:00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

AVIS DE CONVOCATION

MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

La société EQUASENS invite ses actionnaires à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se réunira le jeudi 29 juin 2023, à 17 heures 30, au Siège Social à Villers-lès- Nancy (Technopôle de Nancy-Brabois - 5 Allée de Saint Cloud).

L'avis de réunion préalable, comprenant notamment l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°58 du 15 mai 2023 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/balo-annonce-unitaire/?q.id=id_annonce:20230515230164858).

L'avis de convocation, comprenant notamment la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°69 de ce jour 9 juin 2023 (https://www.journal-

officiel.gouv.fr/pages/balo-annonce-unitaire/?q.id=id_annonce:20230609230256669)ainsi que dans le journal d'annonces légales Les Tablettes Lorraines.

Ces avis sont disponibles en ligne sur le site internet de la Société www.equasens.comainsi que les traductions correspondantes https://equasens.com/investisseurs/assemblee- generale/.

Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote sont également mis en ligne sur le site internet de la Société : www.equasens.com, Rubrique Investisseurs - Onglet Assemblée Générale, depuis le 8 juin 2023.

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : actionnaires@equasens.com.

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, qui compte aujourd'hui plus de 1200 collaborateurs en Europe, est le premier éditeur de solutions informatiques de Santé en termes de diversité de métiers et de parts de marché.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d'équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature « plus de technologie pour plus d'humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d'interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l'échanges de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient.