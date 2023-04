Equasens : acquisition dans la formation officinale

L'éditeur de logiciels pour la santé Equasens a fait part, ce week-end, de l'acquisition d'Atoopharm, spécialiste e-learning de la formation officinale, qui accompagne à ce jour près de 6000 pharmacies, en France et dans d'autres pays francophones.



Avec cette opération, le groupe 'complète son offre et s'inscrit dans un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers, en associant logiciels et applicatifs, équipements connectés, financement et formation'.



Adossée à Equasens, Atoopharm va pouvoir accélérer son développement en France, auprès des officines et élargir son expertise aux autres professions de santé, avant de s'ouvrir aux marchés européens.



