Equatorial Energia S.A. est une société holding organisée autour de 2 pôles d'activités : - transmission et distribution d'électricité (95,5% du CA) : détention à fin 2018, d'un réseau de transmission de 3 281 km desservant plus de 5 millions de clients ; - autres (4,5%) : notamment production et vente d'énergies électriques, gestion de centrales électriques, prestations de maintenance et d'installation d'unités de production d'électricité et prestations de services de télécommunications.

Indices liés BRAZIL IBOVESPA