Equifax Inc. : La tendance est haussière 20/08/2021 | 08:47 Jordan Dufee 20/08/2021 | 08:47 achat En cours

Cours d'entrée : 258.5$ | Objectif : 300$ | Stop : 240$ | Potentiel : 16.05% Le titre Equifax Inc. présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 300 $. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles Avec un PER attendu à 41.08 et 32.89 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Sous-secteur Information professionnelles - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EQUIFAX INC. 34.19% 31 529 S&P GLOBAL INC. 32.01% 104 528 RELX PLC 21.17% 57 205 THOMSON REUTERS CORPORATION 38.88% 56 088 MSCI INC. 36.61% 50 290 WOLTERS KLUWER 39.56% 29 305 TRANSUNION 18.32% 22 482 FACTSET RESEARCH SYSTEMS IN.. 9.82% 13 796 DUN & BRADSTREET HOLDINGS, .. -27.91% 7 738 CORELOGIC, INC. 3.47% 5 889 JOHN WILEY & SONS, INC. 23.76% 3 158

Données financières USD EUR CA 2021 4 818 M - 4 125 M Résultat net 2021 775 M - 663 M Dette nette 2021 3 339 M - 2 859 M PER 2021 41,1x Rendement 2021 0,60% Capitalisation 31 529 M 31 529 M 26 995 M VE / CA 2021 7,24x VE / CA 2022 6,71x Nbr Employés 11 400 Flottant 64,3% Prochain événement sur EQUIFAX INC. 27/10/21 Q3 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 258,78 $ Objectif de cours Moyen 279,82 $ Ecart / Objectif Moyen 8,13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mark W. Begor Chief Executive Officer & Director John W. Gamble Chief Financial Officer & Vice President Mark L. Feidler Non-Executive Chairman Bryson R. Koehler Chief Technology Officer John A. McKinley Independent Director